Casper Ruud brinca com futebol italiano após vice em Roma
O norueguês perdeu para Sinner por 2 sets a 0 na final do ATP de Roma
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Mesmo após perder para Jannik Sinner e ficar com o vice-campeonato no Masters 1000 de Roma, o norueguês Casper Ruud esbanjou bom humor durante a cerimônia de premiação. O tenista aproveitou o momento para elogiar a grande fase do tênis na Itália, mas não perdeu a chance de tirar um sarro do futebol local.
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- Eu queria dizer à Federação Italiana de Tênis que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Eu sei que no futebol a história é diferente no momento. Desculpe, quando você perde para a Noruega, nós temos que fazer algumas piadas.
Ruud também parabenizou Sinner pelo primeiro título no ATP de Roma e celebrou o momento pessoal, em que virou pai recentemente. O norueguês destacou que sua filha o acompanhou no torneio como um "amuleto da sorte".
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Situação da Itália no futebol
Aos risos, Ruud brincou com o contexto em que o futebol italiano vive. Fora da Copa do Mundo pela terceira vez seguida, a seleção da Itália esteve no mesmo grupo da Noruega nas eliminatórias europeias da competição.
Ao perder os dois jogos que teve contra a seleção norueguesa por três gols de diferença, a Azzurra ficou atrás da Noruega e perdeu a vaga direta para a Copa. Na repescagem, a seleção foi eliminada pela Bósnia e Herzegovina.
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Fã declarado de futebol, Ruud já vinha celebrando o retorno histórico da Noruega à Copa do Mundo (o que não acontecia desde 1998). Em entrevista à FIFA, o tenista destacou o orgulho pela evolução da equipe e revelou que, se a seleção ainda estiver na competição após Wimbledon, adoraria acompanhar de perto os compatriotas no torneio.
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