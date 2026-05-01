A corrida pela presidência da Fifa começou oficialmente e com um cenário amplamente favorável ao atual mandatário. Gianni Infantino aproveitou o encerramento do congresso da entidade no Canadá, na última quinta-feira (30), para confirmar que buscará um novo mandato na eleição prevista para 2027. Com o apoio declarado de 3 confederações, o dirigente caminha para mais uma vitória.

continua após a publicidade

— Estou feliz e honrado em confirmar que serei candidato para a eleição no ano que vem — declarou Infantino, que comanda a federação internacional desde 2016, quando assumiu o posto após o escândalo que derrubou Joseph Blatter.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O cenário atual para reeleição de Infantino na Fifa

A força da candidatura de Infantino reside no apoio de três das seis confederações continentais. Conmebol (América do Sul), AFC (Ásia) e CAF (África) já garantiram votos ao suíço. Juntas, essas entidades somam 111 votos, garantindo a maioria necessária para a reeleição.

continua após a publicidade

A Conmebol foi a primeira a se manifestar durante reunião no Equador. Nesta semana, os blocos asiático e africano ratificaram o apoio.

Samir Xaud e Gianni Infantino (Foto: Divulgação/Fifa)

Se vencer o pleito de 2027, Infantino iniciará aquele que deve ser o seu último ciclo à frente da Fifa, com término previsto para 2031. Embora o estatuto da entidade permita apenas uma eleição e duas reeleições, o primeiro período de Infantino (2016-2019) não entra na conta oficial por ser considerado um "mandato tampão", completando o ciclo que seria de Blatter. Assim, ele está apto legalmente para este novo desafio.

➡️ CBF encaminha renovação de Ancelotti até 2030; assinatura deve ocorrer antes da convocação

➡️ Fifa garante Irã na Copa do Mundo com jogos nos Estados Unidos

➡️ Simulador da Copa do Mundo de 2026: acesse e simule todos os resultados do torneio

+ Aposte nos jogos do Brasil e pelo Mundo!