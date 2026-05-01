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Gianni Infantino confirma candidatura à reeleição e desponta como favorito na Fifa

Atual presidente já soma mais da metade dos votos para o pleito de 2027

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Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/05/2026
11:22
Sorteio da Copa do Mundo de 2022 - Gianni Infantino, presidente da Fifa
imagem cameraGianni Infantino, presidente da Fifa, no sorteio da Copa do Mundo. (Foto: FRANÇOIS-XAVIER MARIT / AFP)
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A corrida pela presidência da Fifa começou oficialmente e com um cenário amplamente favorável ao atual mandatário. Gianni Infantino aproveitou o encerramento do congresso da entidade no Canadá, na última quinta-feira (30), para confirmar que buscará um novo mandato na eleição prevista para 2027. Com o apoio declarado de 3 confederações, o dirigente caminha para mais uma vitória.

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— Estou feliz e honrado em confirmar que serei candidato para a eleição no ano que vem — declarou Infantino, que comanda a federação internacional desde 2016, quando assumiu o posto após o escândalo que derrubou Joseph Blatter.

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O cenário atual para reeleição de Infantino na Fifa

A força da candidatura de Infantino reside no apoio de três das seis confederações continentais. Conmebol (América do Sul), AFC (Ásia) e CAF (África) já garantiram votos ao suíço. Juntas, essas entidades somam 111 votos, garantindo a maioria necessária para a reeleição.

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A Conmebol foi a primeira a se manifestar durante reunião no Equador. Nesta semana, os blocos asiático e africano ratificaram o apoio.

Samir Xaud, presidente da CBF e Gianni Infantino, presidente da Fifa
Samir Xaud e Gianni Infantino (Foto: Divulgação/Fifa)

Se vencer o pleito de 2027, Infantino iniciará aquele que deve ser o seu último ciclo à frente da Fifa, com término previsto para 2031. Embora o estatuto da entidade permita apenas uma eleição e duas reeleições, o primeiro período de Infantino (2016-2019) não entra na conta oficial por ser considerado um "mandato tampão", completando o ciclo que seria de Blatter. Assim, ele está apto legalmente para este novo desafio.

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