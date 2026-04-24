menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Internacional

Itália mira Pep Guardiola como resposta à crise pós-fracassos em Copas, diz jornal europeu

Treinador catalão de 55 anos tem contrato com o Manchester City até 2027

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/04/2026
07:39
Guardiola foi eliminado do Mundial para o Al-Hilal (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Pep Guardiola reage no banco de reservas durante a partida contra o Al Hilal no Mundial de Clubes de 2025 (Foto: Dan Mullan/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pep Guardiola é o novo nome cotado para assumir seleção da Itália, segundo o jornal "La Gazzetta dello Sport". O atual técnico do Manchester City, no clube desde 2016, possui contrato até 2027.

continua após a publicidade

Conforme o portal italiano, Guardiola estaria satisfeito com o interesse e disposto a conversar sobre um possível acordo. Vale lembrar que o comandante já afirmou publicamente que pretende fazer uma pausa na carreira ao término de seu vínculo com o City, derivado do desgaste acumulado nos últimos anos, em movimento semelhante ao adotado após sua saída do Barcelona, quando permaneceu um período afastado antes de assumir o Bayern de Munique, em 2013.

A possibilidade de dirigir uma seleção e deixar o cenário de clubes nunca foi descartada pelo catalão. Nos últimos anos, aliás, manifestou o desejo de comandar uma equipe nacional em um grande torneio antes de encerrar a carreira.

continua após a publicidade

Para seguir as diretrizes do processo, é necessário aguardar a votação que elegerá o novo presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC). Os candidatos serão anunciados em 13 de maio, enquanto o resultado está previsto para 22 de junho.

Cabe ressaltar que a federação está sem comando desde a renúncia do ex-presidente Gabriele Gravina após o fracasso na tentativa de classificação para a Copa do Mundo de 2026. Ao mesmo tempo, o ex-goleiro Gianluigi Buffon, campeão mundial em 2006, também deixou o cargo de chefe de delegação da equipe.

continua após a publicidade

Apenas após essa definição institucional uma negociação com Guardiola poderá avançar. Além disso, o cronograma respeita o término da temporada europeia do City, ainda na disputa pelos títulos da Premier League, cuja rodada final ocorre em 24 de maio, e da FA Cup, com semifinal contra o Southampton.

Antes de se tornar um dos grandes treinadores de todos os tempos, Pep teve passagem pelo futebol italiano como jogador. Em duas oportunidades, após anos como titular incontestável do Barcelona, ele defendeu o Brescia entre 2001 e 2002 e, posteriormente, atuou pela Roma em 2002, antes de retornar ao primeiro em 2003.

"Sonhar não custa nada" 🟢⚪🔴

Na última segunda-feira (19), durante o Prêmio Laureus, o ex-zagueiro Leonardo Bonucci, ao ser questionado sobre o futuro da Itália após a saída de Gennaro Gattuso, afirmou que Guardiola é o único nome capaz de recolocar a equipe no caminho para retornar à Copa, após três ausências consecutivas.

— Se houver um desejo real de recomeçar, eu começaria com Pep Guardiola, porque trazer alguém como ele significaria uma mudança completa em relação a tudo o que aconteceu no passado. Acho que é muito difícil, mas sonhar agora não custa nada — opinou Bonucci.

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, reage à beira do campo durante a partida contra o Salford City pela FA Cup (Foto: Oli Scarff/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias