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Jogo da Vergonha: como a Argélia fez a Fifa mudar regra na Copa do Mundo

Equipes se enfrentaram em 1982 em jogo que fez a Fifa mudar regulamento

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
16/06/2026 11:58
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Alemanha e ÁUstira em 1982
Jogo marcou a história da Copa (Foto: AP)

Adversária da Argentina nesta terça-feira (16), a Argélia foi protagonista de um dos episódios mais polêmicos da história das Copas do Mundo, que levou a Fifa a alterar oficialmente uma das regras do torneio.

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    • O caso aconteceu há 44 anos, na Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha. Na ocasião, Argélia, Alemanha Ocidental, Áustria e Chile formavam o Grupo B. Logo na estreia, os argelinos surpreenderam ao vencer os alemães por 2 a 1, enquanto a Áustria derrotou o Chile. Vale lembrar que, naquela época, cada vitória valia dois pontos, e não três, como ocorre atualmente.

    Na segunda rodada, a Áustria superou a Argélia por 2 a 0, enquanto a Alemanha Ocidental reagiu ao bater o Chile por 4 a 1. Com isso, o cenário para a última rodada ficou desenhado e as seleções já sabiam quais resultados poderiam garantir a classificação.

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    A Argélia entrou em campo primeiro e fez sua parte ao vencer o Chile por 3 a 2. O resultado colocou pressão sobre o confronto entre Alemanha Ocidental e Áustria, disputado apenas no dia seguinte.

    As duas equipes chegaram à partida sabendo exatamente do que precisavam para avançar às oitavas de final. Uma vitória simples dos alemães classificava tanto a Alemanha Ocidental quanto a Áustria, eliminando os argelinos da competição.

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    Alemanha e ÁUstira em 1982
    Jogo ficou marcado na história das Copas (Foto: AP)

    A Alemanha abriu o placar logo aos 10 minutos, com Horst Hrubesch. A partir daí, o jogo mudou completamente de cenário. Sem necessidade de buscar outro resultado, as duas seleções passaram a trocar passes sem objetividade e evitar qualquer tipo de risco.

    A postura dentro de campo provocou revolta entre torcedores e imprensa presentes no estádio. O confronto ficou marcado como o "Jogo da Vergonha" e se tornou um dos episódios mais controversos da história dos Mundiais.

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    Após a partida, a Argélia apresentou uma reclamação formal à Fifa, mas a entidade manteve o resultado. Ainda assim, o episódio levou a uma mudança importante no regulamento: desde então, os jogos da última rodada da fase de grupos passaram a ser disputados simultaneamente, justamente para evitar situações semelhantes.

    Argélia entrou com uma representação para a Fifa

    Após a partida, a Argélia formalizou uma reclamação à Fifa, contestando a postura adotada por Alemanha Ocidental e Áustria. Apesar da pressão e das críticas geradas pelo confronto, a entidade optou por manter o resultado em campo naquela Copa do Mundo.

    Porém, o episódio gerou uma série de mudanças na organização do torneio. Para que as seleções não entrassem mais em campo sabendo o cenário mais favorável, Fifa determinou que os jogos da última rodada da fase de grupos passassem a ser disputados simultaneamente.

    E por coincidência, a Argélia volta a cruzar neste ano o caminho de uma das seleções envolvidas nesta história. Os argelinos estão no Grupo J e terão pela frente a Argentina nesta terça-feira (16), a Jordânia no dia 22 e a Áustria em 27 de junho.

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