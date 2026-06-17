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Ídolo da França compara Olise a Platini e Zidane e vê jogador como Bola de Ouro

Atacante foi o melhor da partida na estreia contra Senegal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 19:28
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Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
Michael Olise comemora gol marcado pela França nas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A atuação de Michael Olise na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da Copa do Mundo, rendeu elogios de um dos maiores nomes da história dos Bleus. Patrick Vieira, campeão mundial em 1998 e ex-treinador do meia no Crystal Palace, colocou o jogador ao lado de dois ícones do futebol francês.

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    — Nós tivemos Michel Platini, tivemos Zinédine Zidane e agora temos Michael Olise — afirmou Vieira, durante participação na televisão inglesa.

    O ex-volante foi além e disse acreditar que o camisa 11 pode conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo no futuro.

    — Ele é um futuro Bola de Ouro. Tem todas as qualidades para brilhar no cenário internacional. Possui uma visão de jogo excepcional. A forma como gira de frente para o campo e a qualidade do passe para Kylian Mbappé foram realmente extraordinárias. É um camisa 10 generoso. Faz de tudo para colocar os atacantes nas melhores condições para marcar — declarou.

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    Olise foi eleito o melhor jogador da partida contra Senegal e teve participação decisiva no triunfo francês. Depois de um início de jogo mais discreto da equipe, passou a atuar de forma mais centralizada e assumiu a criação das jogadas. Foi dele a assistência para o primeiro gol de Mbappé, que abriu caminho para a vitória por 3 a 1.

    Vieira conhece de perto a trajetória do meia. Foi ele quem deu as primeiras oportunidades consistentes a Olise no Crystal Palace, em 2021, quando o jogador tinha apenas 19 anos. Desde então, o francês evoluiu rapidamente, se transferiu para o Bayern de Munique e hoje chega à Copa do Mundo como uma das principais armas ofensivas da seleção.

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    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O que vem por aí para a França?

    Com o resultado, os franceses ficam na primeira posição do Grupo I. Noruega e Iraque, os outros integrantes do grupo, se enfrentam às 19h (de Brasília). O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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