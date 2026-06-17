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Dê suas notas: Kane marca duas vezes e Inglaterra vence a Croácia por 4 a 2 na Copa

Os ingleses superaram os croatas no grande jogo da Copa até o momento

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 19:18
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Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Em um dos melhores jogos da Copa do Mundo até aqui a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Dallas, pela primeira rodada do Grupo L. Harry Kane marcou duas vezes no primeiro tempo, mas os croatas reagiram com gols de Martin Baturina e Petar Musa antes do intervalo. Na etapa final, os ingleses retomaram o controle e fecharam o placar com Jude Bellingham e Marcus Rashford.

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    Chegou a sua vez de avaliar a partida: quem foi o destaque e quem ficou devendo? Dê suas notas para os jogadores da Inglaterra:

    Visão do Lance! para Inglaterra x Croácia

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    Logo nos primeiros minutos de jogo, Harry Kane perdeu cobrança de pênalti após Dominik Livakovic defender. Porém, após revisão do VAR, o goleiro croata se adiantou na batida e o lance foi repetido. Na segunda chance, o centroavante conseguiu marcar e abrir o placar.

    Deu aula 🏅

    Com dois gols na partida, Harry Kane deu aula em Inglaterra e Croácia. Além de contribuir no placar, o centroavante ajudou na marcação e na armação dos ingleses.

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    Harry Kane comemora gol contra a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

    Ficou abaixo 📉

    Luka Modric não fez uma boa partida contra a Inglaterra. O maestro da Croácia cometeu pênalti em Madueke no primeiro tempo e não contribuiu na armação. No segundo tempo, Modric foi substituído por Mateo Kovacic.

    Confira as informações do jogo entre Inglaterra x Croácia

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Inglaterra x Croácia
    Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo L

    📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
    📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
    🥅 Gols: Harry Kane (12'/1ºT, 1-0), Martin Baturina (36'/1ºT, 1-1), Harry Kane (42'/1ºT, 2-1), Petar Musa (45+6/1ºT, 2-2), Jude Bellingham (2'/2ºT, 3-2), Marcus Rashford (40'/2°T, 4-2)
    🟨 Cartões amarelos: 
    🟥 Cartões vermelhos:

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    ARBITRAGEM
    🟨 Árbitro:     Clément Turpin (FRA)
    🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
    🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA).

    Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Marc Guéhi) e Nico O'Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers), Jude Bellingham (Djed Spence), Noni Madueke (Marcus Rashford) e Anthony Gordon (Bukayo Saka); Harry Kane.

    Croácia: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic) e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric (Mateo Kovacic), Mario Pasalic (Andrej Kramaric) e Ivan Perisic; Petar Sucic, Martin Baturina (Nikola Vlasic) e Petar Musa (Igor Matanovic).

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