Dê suas notas: Kane marca duas vezes e Inglaterra vence a Croácia por 4 a 2 na Copa
Os ingleses superaram os croatas no grande jogo da Copa até o momento
Em um dos melhores jogos da Copa do Mundo até aqui a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Dallas, pela primeira rodada do Grupo L. Harry Kane marcou duas vezes no primeiro tempo, mas os croatas reagiram com gols de Martin Baturina e Petar Musa antes do intervalo. Na etapa final, os ingleses retomaram o controle e fecharam o placar com Jude Bellingham e Marcus Rashford.
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Chegou a sua vez de avaliar a partida: quem foi o destaque e quem ficou devendo? Dê suas notas para os jogadores da Inglaterra:
Visão do Lance! para Inglaterra x Croácia
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Logo nos primeiros minutos de jogo, Harry Kane perdeu cobrança de pênalti após Dominik Livakovic defender. Porém, após revisão do VAR, o goleiro croata se adiantou na batida e o lance foi repetido. Na segunda chance, o centroavante conseguiu marcar e abrir o placar.
Deu aula 🏅
Com dois gols na partida, Harry Kane deu aula em Inglaterra e Croácia. Além de contribuir no placar, o centroavante ajudou na marcação e na armação dos ingleses.
Ficou abaixo 📉
Luka Modric não fez uma boa partida contra a Inglaterra. O maestro da Croácia cometeu pênalti em Madueke no primeiro tempo e não contribuiu na armação. No segundo tempo, Modric foi substituído por Mateo Kovacic.
Confira as informações do jogo entre Inglaterra x Croácia
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra x Croácia
Copa do Mundo 2026 – 1ª rodada do Grupo L
📆 Data e horário: terça-feira, 17 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).
📍 Local: AT&T Stadium, em Arlington, nos Estados Unidos.
🥅 Gols: Harry Kane (12'/1ºT, 1-0), Martin Baturina (36'/1ºT, 1-1), Harry Kane (42'/1ºT, 2-1), Petar Musa (45+6/1ºT, 2-2), Jude Bellingham (2'/2ºT, 3-2), Marcus Rashford (40'/2°T, 4-2)
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos:
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Clément Turpin (FRA)
🚩 Assistentes: Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pagès (FRA)
🖥️ VAR: Jérôme Brisard (FRA).
Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones (Marc Guéhi) e Nico O'Reilly; Elliott Anderson, Declan Rice (Morgan Rogers), Jude Bellingham (Djed Spence), Noni Madueke (Marcus Rashford) e Anthony Gordon (Bukayo Saka); Harry Kane.
Croácia: Dominik Livakovic; Josip Sutalo, Luka Vuskovic (Marco Pasalic) e Josko Gvardiol; Josip Stanisic, Luka Modric (Mateo Kovacic), Mario Pasalic (Andrej Kramaric) e Ivan Perisic; Petar Sucic, Martin Baturina (Nikola Vlasic) e Petar Musa (Igor Matanovic).
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