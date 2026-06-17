Harry Kane supera Messi e bate recorde com gol marcado pela Inglaterra na Copa
Atacante marcou um gol de pênalti na vitória da Inglaterra sobre a Croácia na Copa
O atacante Harry Kane alcançou quebrou mais um recorde na estreia da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026 ao se tornar o jogador com mais gols de pênalti na história das Copas do Mundo. Ao converter uma penalidade aos 12 minutos do primeiro tempo no confronto contra a Croácia, realizado em Dallas, Kane chegou ao seu quinto gol feito da marca da cal no torneio. A Inglaterra venceu a partida por 4 a 2.
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O capitão da seleção inglesa ultrapassou nomes lendários do futebol mundial que dividiam o recorde anteriormente, com quatro gols marcados. Entre os jogadores superados estão os argentinos Lionel Messi e Gabriel Batistuta, além do português Eusébio e o holandês Rob Rensenbrink.
É importante destacar que a contagem considera apenas gols feitos com a bola rolando (durante o tempo regulamentar ou prorrogação), excluindo as disputas de pênaltis após o término das partidas.
O bom histórico de Harry Kane em penalidades em Mundiais teve início em 2018, na Rússia, onde converteu duas vezes contra o Panamá e uma contra a Colômbia. O jogador foi o artilheiro daquela edição. Em 2022, no Catar, ele marcou mais um gol de pênalti contra a França nas quartas de final, apesar de ter desperdiçado uma segunda cobrança no mesmo jogo. Agora, em 2026, ele se isolou como líder no topo do ranking.
Além do recorde de penalidades convertidas, atuação de Kane contra a Croácia foi um dos destaques da partida. O atacante marcou dois gols no total, chegou à marca de dez gols em Copas do Mundo e igualou Gary Lineker como o maior artilheiro da Inglaterra na história da competição. O atacante do Bayern de Munique também aumentou os números como maior artilheiro da história da seleção inglesa, atingindo a marca de 81 gols marcados.
Veja abaixo os maiores artilheiros em gols de pênalti da história da Copa do Mundo
- Harry Kane (Inglaterra): 5 gols.
- Gabriel Batistuta (Argentina): 4 gols.
- Eusébio (Portugal): 4 gols.
- Rob Rensenbrink (Holanda): 4 gols.
- Lionel Messi (Argentina): 4 gols
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