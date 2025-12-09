Em 13 de junho de 2014, Robin Van Persie mostrou ao planeta que é possível usar a cabeça para marcar um dos gols mais bonitos da história das Copas. Era a estreia da Holanda na Copa do Mundo do Brasil, e o duelo reeditava a final do Mundial de quatro anos anos, quando a Espanha levou a melhor. No jogo em Salvador, contudo, surpresa no placar e um gol antológico.

Em 2010, a Espanha conquistou seu único título ao bater a Holanda na prorrogação. Obviamente que uma partida de estreia no Mundial seguinte não teria o peso de uma revanche de final de Copa, mas o que aconteceu na Arena Fonte Nova na primeira rodada do torneio de 2014 teve um peso bem importante.

A começar pelo placar. Sem muita cerimônia, a Holanda aplicou uma histórica goleada por 5 a 1. Van Persie e Robben marcaram duas vezes cada, enquanto De Vrij completou o placr para os holandeses. O gol de honra dos espanhois foi marcado por Xabi Alonso.

E o gol mais lembrado daquela tarde aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. Foi quando Blind cruzou da meia esquerda, Van Persie adentrou na grande e, de peixinho, encobriu Casillas para mandar a bola para o fundo da rede.

O movimento do corpo e a técnica no cabeceio tornaram aquele em um gol único. Naquela Copa do Mundo, o gol de Van Persie foi eleito o mais bonito da primeira fase. E, mais de uma década depois, ainda é lembrado como um dos mais bonitos em Mundiais.

Van Persie e o peixinho que entrou para história das Copas (Foto: Emmanuel Dunand/ AFP)

