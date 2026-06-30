Enquete Lance!: Quem deve substituir Lucas Paquetá contra a Noruega? Meio-campista se lesionou no primeiro tempo da vitória sobre o Japão, na segunda-feira (29), e será desfalque

A Seleção Brasileira enfrentará a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), no Estádio New York/Nova Jersey. O Brasil terá mais uma baixa importante neste duelo de mata-mata que vale vaga na próxima fase: o meia Lucas Paquetá, que se lesionou no primeiro tempo da vitória sobre o Japão, na segunda-feira (29), será desfalque.

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O jogador do Flamengo deixou o gramado de Houston mancando e com sinais de incômodo na região posterior da coxa esquerda. Embora tenha conseguido caminhar normalmente ao passar pela zona mista após a partida, o jogador foi submetido a exames nesta terça-feira (30) que confirmaram uma lesão muscular, acendendo o alerta da comissão técnica para a sequência do torneio.

Aproveitando o clima do confronto, o Lance! quer saber a sua opinião: qual jogador da Seleção Brasileira você acha que deve substituir Lucas Paquetá nesta partida? Vote na enquete e participe da cobertura especial do Mundial.

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Contra o Japão, Paquetá foi substituído, no intervalo, por Endrick, que teve boa atuação na virada sobre a seleção nipônica. Além do jovem, Ancelotti tem outras opções: Neymar, Gabriel Martinelli, Danilo Santos ou Igor Thiago.

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