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Rodrygo, fora da Copa, faz pedido a Haaland antes de Brasil x Noruega

Adversário do Brasil foi definido com classificação da Noruega

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
30/06/2026 22:12
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Rodrygo segue intensa rotina de recuperação no Real Madrid
Rodrygo segue intensa rotina de recuperação no Real Madrid (Foto: Instagram/@rodrygogoes)

Atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Rodrygo ficou de fora da Copa do Mundo após sofrer uma grave lesão no joelho, na metade da temporada europeia. Nas redes sociais, o atleta fez um pedido a Haaland, que joga contra a Amarelinha neste domingo (5), na Copa do Mundo.

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    Em suas redes sociais, Haaland publicou uma foto após vencer a partida contra a Costa do Marfim, pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo, se classificando para as oitavas. Nos comentários, Rodrygo fez uma brincadeira, pedindo ao norueguês que folgasse no domingo (5).

    Confira a postagem de Haaland e a resposta de Rodrygo:

    Haaland publica foto e Rodrygo responde (Foto: Reprodução/Instagram)

    Tradução: Você tem trabalhado duro... tire uma folga no domingo (dia do jogo)

    Até agora, Haaland já soma cinco gols na Copa do Mundo, sendo um dos maiores destaques do torneio.

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    Como as equipes se classificaram?

    A classificação para as oitavas de final aconteceu depois dos jogos de 16 (ou 32) avos de final, fase estreante na Copa do Mundo, que teve de ser adicionada por conta do aumento de seleções.

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    Quem vencer e passar para as quartas de final irá enfrentar México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo.

    Noruegueses confiantes

    "A Noruega enviou uma mensagem clara à potência do futebol: Essa equipe possui jogadores e poder de ataque que lhe permitem vencer qualquer adversário a qualquer momento. Não é de admirar, portanto, que o Brasil esteja tremendo diante do pior adversário possível nas oitavas de final." - Trecho do jornal norueguês Dagbladet.

    A partida entre o Brasil, pentacampeão do mundo, e a Noruega, que joga sua quarta copa e nunca passou das oitavas, acontece neste domingo (5), às 17h (de Brasília).

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