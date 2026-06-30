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Haaland tem companhia de herói improvável e leva Noruega ao caminho do Brasil

Escandinavos espantam a zebra ao vencer a Costa do Marfim e têm a Seleção como próximo desafio na Copa do Mundo

PorVitor PalharesEnviado Especial
30/06/2026 20:51
Atualizado há 2 minutos
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Nusa dá entrevista na zona mista
Nusa dá entrevista na zona mista (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

DALLAS, TX (EUA) - A Noruega garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo com Haaland como destaque, mas também contou com um herói improvável para confirmar a classificação ao mata-mata. A equipe enfrenta o Brasil na próxima fase, após o resultado desta terça-feira (30), no AT&T Stadium.

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    • Com dificuldades para impor sua superioridade técnica e criar chances de perigo, a Noruega recorreu ao brilho individual de Antonio Nusa. O atacante, responsável pelas jogadas de um contra um, passou pela marcação e acertou um chute no ângulo. O gol mudou o cenário da partida, que caminhava para se complicar para os europeus antes do intervalo.

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    O que se desenhava como uma classificação tranquila ganhou contornos de preocupação com o empate da Costa do Marfim. O gol saiu em mais um lance de brilho individual na partida, desta vez com Diallo, que saiu do banco de reservas na segunda etapa.

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    Halaand foi herói quando a Noruega mais precisava

    A vaga, no entanto, foi definida ainda dentro dos 90 minutos, pelos pés de quem concentrou, com mérito, a maior parte dos holofotes da partida. Se futebol se decide na área, Haaland é um dos maiores especialistas do mundo. O camisa 9 apareceu mais uma vez quando a Noruega mais precisou, marcou nos minutos finais e chegou a cinco gols na competição, apenas um atrás de Lionel Messi na disputa pela artilharia.

    Até com mais facilidade do que dentro das quatro linhas, a Noruega venceu a disputa também nas arquibancadas, impulsionada por um mar vermelho que, em sintonia com a equipe, remou rumo à classificação. Ao apito final, jogadores e torcedores repetiram o gesto que se tornou símbolo da campanha norueguesa nesta Copa do Mundo, em mais uma demonstração da conexão entre time e arquibancada.

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    De braços abertos com as mãos para cima, Haaland comemora gol da Noruega
    Haaland comemora segundo gol da Noruega (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Em um mar cada vez mais turbulento à medida que a Copa do Mundo avança, a Noruega segue na remada em busca da sobrevivência. Embalada por sua torcida e guiada por uma geração que recolocou o país entre as principais seleções do cenário internacional, a equipe agora cruza o caminho do Brasil. No maior palco do futebol, terá pela frente o teste mais duro de sua campanha.

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