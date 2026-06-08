Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre a Arábia Saudita na Copa do Mundo 2026

A seleção da Arábia Saudita desembarca na Copa do Mundo de 2026 cercada de enorme expectativa após investimentos massivos no futebol local. Conhecidos como os "Falcões Verdes", os sauditas buscam não apenas participar, mas repetir o sucesso histórico de 1994 e provar que a vitória sobre a Argentina na última edição não foi um acaso. Sob nova direção técnica, a equipe tenta superar um cenário de incertezas para surpreender em um dos grupos mais difíceis do torneio.

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Confira o guia completo para acompanhar a Arábia Saudita no Mundial de 2026:

🌍 Cenário: como a Arábia Saudita chega à Copa?

A trajetória saudita rumo à América do Norte foi marcada por suspense. A vaga direta foi garantida na quarta fase das eliminatórias da AFC após um empate sem gols contra o Iraque, que assegurou a liderança de sua chave no dia das definições. Apesar da classificação, a equipe enfrentou instabilidade, terminando a fase anterior atrás de Japão e Austrália.

A menos de dois meses da estreia, a Federação Saudita (SAFF) demitiu Hervé Renard e nomeou às pressas o grego Georgios Donis. O novo treinador tenta implementar um sistema mais ofensivo, priorizando o 4-3-3 e transições velozes, para corrigir a falta de contundência ofensiva demonstrada nas eliminatórias.

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Jogadores da Arábia Saudita comemorando a classificação para a Copa do Mundo (Foto: Reprodução/X)

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📈 Melhor campanha em Copas

A Arábia Saudita disputa sua sétima Copa do Mundo e sua melhor participação ocorreu logo na estreia, em 1994, nos Estados Unidos. Naquela ocasião, os sauditas venceram Marrocos e Bélgica na fase de grupos e alcançaram as oitavas de final, onde foram eliminados pela Suécia.

✨ Fato curioso: feriado nacional pela vitória

A vitória por 2 a 1 sobre a Argentina, na estreia da Copa de 2022, é considerada um dos maiores choques da história do futebol. O impacto do resultado foi tão grande que o Rei Salman decretou feriado nacional na Arábia Saudita no dia seguinte à partida para que toda a população pudesse comemorar o feito histórico.

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⚡ O cara do time: Salem Al-Dawsari

Aos 34 anos, Salem Al-Dawsari continua sendo o coração e a mente da seleção. O capitão e ídolo do Al-Hilal é lembrado mundialmente pelo golaço que garantiu a virada sobre a Argentina no Catar. Eleito duas vezes o melhor jogador da Ásia, Al-Dawsari atua pelo lado esquerdo e é o ponto focal de todas as transições ofensivas, sendo a principal esperança criativa do elenco.

Salem Al-Dawsari (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

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👁️ Fique de olho: Saud Abdulhamid

O lateral-direito Saud Abdulhamid é um dos jogadores mais importantes taticamente e ostenta uma marca singular: é o único integrante do elenco que atua fora da liga local, defendendo o Lens, da França. Outro jovem talento para observar é o meia Musab Al-Juwayr, de 22 anos, que foi o líder de assistências da equipe durante as eliminatórias e é visto como o futuro playmaker da seleção.

Saud Abdulhamid em ação pela Arábia Saudita (Foto: Daniel Jefferson / Getty Images via AFP)

👨‍🏫 Quem é o treinador da Arábia Saudita?

O comando técnico é do grego Georgios Donis, de 56 anos. Ele assumiu a seleção em abril de 2026 devido ao seu profundo conhecimento do futebol saudita, onde já dirigiu quatro clubes diferentes na última década e conseguiu títulos importantes com o Al-Hilal. Donis é conhecido por uma filosofia de jogo direta e pela capacidade de organizar equipes rapidamente.

📅 Agenda da Arábia Saudita na Copa do Mundo

Arábia Saudita x Uruguai

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 15 de junho, segunda-feira, às 19h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Estádio de Miami (Hard Rock Stadium), EUA.

Espanha x Arábia Saudita

⚽ Fase de grupos (Grupo H);

📅 21 de junho, domingo, às 13h (de Brasília);

(de Brasília); 🏟️ Estádio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), EUA.

Cabo Verde x Arábia Saudita