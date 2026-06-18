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Funcionário do Azteca é preso acusado de alugar credencial para a Copa do Mundo

Homem anunciava aluguel do crachá a valor equivalente a R$ 800 nas redes sociais

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 20:56
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Cerimônia de abertura da Copa do Mundo reuniu apresentações musicais e atrações culturais no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)
Cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Estádio Azteca (Foto: Rodrigo OROPEZA / AFP)

Um funcionário do Estádio Azteca, na Cidade do México, foi preso na última quarta-feira (17) acusado de alugar sua credencial da Copa do Mundo de 2026 para jogos no local. O homem de 24 anos, identificado como "Armando N." pela imprensa local, negociava o aluguel do próprio crachá de acesso à área VIP a cerca de 130 euros (R$ 800 na cotação atual), de acordo com anúncios publicados em uma rede social.

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    As ofertas, feitas no dia 14 de julho, foram descobertas pela Fifa, que denunciou a situação para a Secretaria de Segurança Pública da capital mexicana. Segundo a pasta, o criminoso havia ido ao estádio para reativar a credencial, quando foi detido pelos policiais.

    O suspeito trabalhava na área de alimentação do Azteca e oferecia uma espécie de hospitalidade, além do acesso às partidas. O estádio foi palco da abertura da Copa do Mundo, entre México e África do Sul, e vai receber mais três jogos: Tchéquia x México pela fase de grupos, um da fase de 16 avos e um das oitavas de final.

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    ➡️ Clique aqui e veja a tabela completa dos jogos da Copa do Mundo

    Antes de voltar ao histórico Azteca, a seleção mexicana enfrenta a Coreia do Sul nesta quinta-feira (18), às 22h (de Brasília), no Estádio Akron, em Guadalajara, pela segunda rodada do Grupo A.

    Tudo sobre México x Coreia do Sul (onde assistir, horário, escalações e local)

    Raúl Jiménez comemora gol em México x África do Sul pela Copa do Mundo 2026 (Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP)
    Raúl Jiménez comemora gol em México x África do Sul pela Copa do Mundo 2026 (Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    México 🆚 Coreia do Sul
    Copa do Mundo 2026 – 2ª rodada do Grupo A

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    📆 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 22h (de Brasília)
    📍 Local: Estádio Akron, em Guadalajara, no México
    📺 Onde assistir: CazéTV

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    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔰 México
    Raul Rangel; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez e Jesús Gallardo; Erik Lira; Roberto Alvarado, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez e Julián Quiñones; Raúl Jiménez.
    Técnico: Javier Aguirre.

    🔵 Coreia do Sul
    Seunggyu Kim; Youngwoo Seol, Hanbeom Lee, Minjae Kim, Gihyuk Lee e Taeseok Lee; Inbeom Hwang e Seungho Paik; Jaesung Lee, Kangin Lee e Heung-min Son.
    Técnico: Myung Bo Hong.

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