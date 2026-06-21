Histórico! Cabo Verde marca primeiro gol em Copas do Mundo Depois do sucesso na primeira rodada, Cabo Verde marca pela primeira vez na Copa

Depois de surpreender o mundo na estreia com um empate sem gols diante da Espanha e transformar o goleiro Vozinha em um dos personagens mais comentados da Copa do Mundo, Cabo Verde escreveu mais um capítulo histórico neste domingo (21). A seleção africana marcou seu primeiro gol em Mundiais, diante do Uruguai, e o autor foi ninguém menos que o capitão Kevin Pina.

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O lance aconteceu logo no primeiro tempo. Kevin Pina cobrou uma falta de muito longe, surpreendeu o goleiro uruguaio e balançou as redes para entrar definitivamente na história do futebol cabo-verdiano. O gol abriu o placar da partida e representou mais um feito para a seleção que disputa a Copa do Mundo pela primeira vez.

Kevin Pina marcou o primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Com pouco mais de 500 mil habitantes e apontado como uma das grandes zebras do torneio, Cabo Verde segue encantando o mundo. Depois de conquistar seu primeiro ponto em Copas contra a Espanha, agora o país celebra também seu primeiro gol na história da competição, novamente tendo Ryan Mendes e a geração liderada por Vozinha como protagonistas de uma campanha já inesquecível.

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➡️'Efeito Vozinha': camisa do goleiro vira sucesso de vendas

Sucesso na primeira rodada

Depois de arrancar um empate sem gols contra a Espanha na estreia, Cabo Verde virou uma das grandes histórias desta Copa do Mundo. Grande nome da partida, o goleiro Vozinha teve atuação decisiva diante dos espanhóis, acumulou defesas importantes e ganhou projeção internacional. O desempenho fez o arqueiro explodir nas redes sociais, ultrapassando a marca de 15 milhões de seguidores e transformando-se em um fenômeno global, simbolizando o impacto de uma seleção que disputa seu primeiro Mundial e segue escrevendo capítulos históricos no torneio.

O goleiro Vozinha, de Cabo Verde celebra o empate contra a Espanha em Atlanta (Foto: Buda Mendes/Getty Images/AFP)

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