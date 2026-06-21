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Quem é Kevin Lenini, autor do primeiro gol de Cabo Verde em Copas do Mundo

Meio-campista do Krasnodar aproveitou abertura na barreira para cravar marco inédito

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 19:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Kevin Pina comemora o primeiro gol de Cabo Verde na história da Copa do Mundo, contra o Uruguai (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)
Kevin Pina comemora o primeiro gol de Cabo Verde na história da Copa do Mundo, contra o Uruguai (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O confronto entre Cabo Verde e Uruguai entrou para a antologia do futebol do arquipélago africano. O responsável por esse feito foi o meio-campista Kevin Lenini. Em uma cobrança de falta, o jogador aproveitou o exato momento em que a barreira sul-americana se abriu para soltar o pé, vencer o goleiro e abrir o placar da partida.

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    Com o chute certeiro, Lenini garantiu uma honraria eterna: ele ficará marcado para sempre como o primeiro jogador de Cabo Verde a balançar as redes em uma edição de Copa do Mundo. O país estreia no maior palco do esporte nesta edição de 2026 e precisou de poucas oportunidades na bola parada para carimbar o seu cartão de visitas ao planeta.

    Quem é Kevin Lenini?

    Kevin Pina comemora o primeiro gol de Cabo Verde na história da Copa do Mundo, contra o Uruguai
    Kevin Pina comemora o primeiro gol de Cabo Verde na história da Copa do Mundo, contra o Uruguai (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

    Atualmente defendendo as cores do Krasnodar, da Rússia, Kevin Lenini vem ganhando espaço no futebol europeu com sua imposição física e boa chegada à área adversária. Cria do futebol português, onde vestiu camisas como a do Chaves, o volante de 29 anos levou toda a bagagem de sua experiência internacional para liderar o setor do meio de campo dos "Tubarões Azuis".

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    O gol histórico na América do Norte premia a personalidade do jogador e de uma equipe que se recusou a jogar recuada em sua primeira experiência no torneio da Fifa. A precisão na bola parada se transformou na arma perfeita para surpreender uma das defesas mais tradicionais do futebol mundial.

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