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Bélgica x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo

Seleções não saíram do zero na tarde deste domingo (21)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 18:57
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Bélgica e Irã se enfrentaram, na tarde deste domingo (21), em jogo válido pelo grupo G da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Com direito a expulsão e polêmica, o jogo terminou empatado por 0 a 0, e o resultado foi ruim para as duas equipes.

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    Bélgica ainda não venceu na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

    Como foi o jogo entre Bélgica e Irã

    Em dia pouco inspirado de Lukaku, a Bélgica teve muita dificuldade de furar o bloqueio iraniano, apesar da pressão ao longo dos primeiros 45 minutos. A seleção europeia circulou a bola na intermediária do adversário, finalizou, mas na maioria das vezes o arremate parou em bloqueios da defesa. O Irã ainda abriu o placar com Taremi em bela jogada ensaiada, mas o gol foi anulado por impedimento.

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    No segundo tempo, a Bélgica até ensaiou repetir a blitz do primeiro tempo, mas o processo foi interrompido aos 68 minutos. o zagueiro Nathan Ngoy, que era um dos destaques do time belga, tentou recuar uma bola para Courtois, se enrolou e entregou nos pés de Taremi.

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    Para não sofrer o gol, o jovem defensor segurou o atacante iraniano e foi expulso por Dario Herrera. A partir daí, o Irã teve mais a bola, mas pouco machucou a Bélgica, que tentava sair em velocidade. O duelo terminou por 0 a 0 e frustrou as duas torcidas.

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    Com o resultado, Bélgica e Irã chegaram aos dois pontos e vão jogar a vida na última rodada. Os iranianos vão enfrentar o Egito, e os belgas entrarão em campo diante da Nova Zelândia.

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