Bélgica x Irã: veja os melhores momentos do jogo do grupo G da Copa do Mundo Seleções não saíram do zero na tarde deste domingo (21)

Bélgica e Irã se enfrentaram, na tarde deste domingo (21), em jogo válido pelo grupo G da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Com direito a expulsão e polêmica, o jogo terminou empatado por 0 a 0, e o resultado foi ruim para as duas equipes.

continua após a publicidade

Bélgica ainda não venceu na Copa do Mundo (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Como foi o jogo entre Bélgica e Irã

Em dia pouco inspirado de Lukaku, a Bélgica teve muita dificuldade de furar o bloqueio iraniano, apesar da pressão ao longo dos primeiros 45 minutos. A seleção europeia circulou a bola na intermediária do adversário, finalizou, mas na maioria das vezes o arremate parou em bloqueios da defesa. O Irã ainda abriu o placar com Taremi em bela jogada ensaiada, mas o gol foi anulado por impedimento.

➡️ Bélgica x Irã: algozes do Brasil, Courtois e De Bruyne não se falam; veja motivo

No segundo tempo, a Bélgica até ensaiou repetir a blitz do primeiro tempo, mas o processo foi interrompido aos 68 minutos. o zagueiro Nathan Ngoy, que era um dos destaques do time belga, tentou recuar uma bola para Courtois, se enrolou e entregou nos pés de Taremi.

continua após a publicidade

➡️ Gesto de Endrick com esposa em Brasil x Haiti viraliza: 'Criado em laboratório'

Para não sofrer o gol, o jovem defensor segurou o atacante iraniano e foi expulso por Dario Herrera. A partir daí, o Irã teve mais a bola, mas pouco machucou a Bélgica, que tentava sair em velocidade. O duelo terminou por 0 a 0 e frustrou as duas torcidas.

🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Com o resultado, Bélgica e Irã chegaram aos dois pontos e vão jogar a vida na última rodada. Os iranianos vão enfrentar o Egito, e os belgas entrarão em campo diante da Nova Zelândia.