França define escalação para estreia na Copa do Mundo sem surpresas Bicampeã estreia contra Senegal

A França está escalada para a estreia na Copa do Mundo de 2026. O técnico Didier Deschamps confirmou a equipe que enfrenta Senegal nesta terça-feira (16), em Nova York, e apostou na base considerada titular, sem grandes surpresas.

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A seleção francesa vai a campo com: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Michael Olise; Dembélé, Désiré Doué e Mbappé.

A principal dúvida antes do jogo era entre Doué ou Barcola entre os titulares. Deschamps optou por Doué. No banco de reservas, a França terá opções importantes para mudar a partida, como Barcola, Cherki, Thuram, Kanté e Konaté.

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Nesta segunda-feira (15), em entrevista coletiva, Deschamps evitou colocar a seleção francesa como principal favorita ao título e apontou a Espanha como a equipe a ser batida no torneio.

— Evidentemente, a França tem potencial de altíssimo nível, mas o caminho é longo. Não vou considerar a equipe da França mais forte que as outras. Se há uma favorita, é a Espanha. O grande favorito é a Espanha, não tenho nenhuma dúvida sobre isso — afirmou o treinador.

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França na Copa do Mundo

A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

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