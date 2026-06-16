logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

França define escalação para estreia na Copa do Mundo sem surpresas

Bicampeã estreia contra Senegal

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 15:37
Favorite o Lance! no Google
Mbappé e Diddier Deschamps com a seleção da França (Foto: Thomas Padilla/AFP)
Mbappé e Diddier Deschamps com a seleção da França (Foto: Thomas Padilla/AFP)

A França está escalada para a estreia na Copa do Mundo de 2026. O técnico Didier Deschamps confirmou a equipe que enfrenta Senegal nesta terça-feira (16), em Nova York, e apostou na base considerada titular, sem grandes surpresas.

continua após a publicidade
  • Hervé Renard

    Tunísia anuncia novo treinador e repete troca da Copa de 2014

    Futebol Internacional
    Há 17 minutos
  • Lance!

    Recorde de Klose, ídolo da Alemanha, é ameaçado por Messi e Mbappé na Copa

    Copa do Mundo
    Há 29 minutos
  • Jogadores do Iraque celebram vaga na Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Iraque já jogou outra Copa do Mundo?

    Copa do Mundo
    Há 21 minutos

    • ➡️Mbappé é sincero sobre críticas à sua participação defensiva: 'Preciso dar'

    A seleção francesa vai a campo com: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Michael Olise; Dembélé, Désiré Doué e Mbappé.

    A principal dúvida antes do jogo era entre Doué ou Barcola entre os titulares. Deschamps optou por Doué. No banco de reservas, a França terá opções importantes para mudar a partida, como Barcola, Cherki, Thuram, Kanté e Konaté.

    continua após a publicidade

    Nesta segunda-feira (15), em entrevista coletiva, Deschamps evitou colocar a seleção francesa como principal favorita ao título e apontou a Espanha como a equipe a ser batida no torneio.

    — Evidentemente, a França tem potencial de altíssimo nível, mas o caminho é longo. Não vou considerar a equipe da França mais forte que as outras. Se há uma favorita, é a Espanha. O grande favorito é a Espanha, não tenho nenhuma dúvida sobre isso — afirmou o treinador.

    continua após a publicidade

    França na Copa do Mundo

    A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.

    💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Mbappé (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP)
    Copa do MundoMbappé tem quantos gols em Copas do Mundo? ConfiraHá 4 minutos
    Vini Jr comemorando contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
    Seleção BrasileiraBrasil tem maior probabilidade de classificação no Grupo C, seguido por Escócia e Marrocos; veja númerosHá 6 minutos
    Hervé Renard
    Futebol InternacionalTunísia anuncia novo treinador e repete troca da Copa de 2014Há 19 minutos
    Copa do MundoRecorde de Klose, ídolo da Alemanha, é ameaçado por Messi e Mbappé na CopaHá 29 minutos
    Jogadores do Iraque celebram vaga na Copa do Mundo (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    Copa do MundoIraque já jogou outra Copa do Mundo?Há 52 minutos
    Elenco do Irã após a estreia na Copa do Mundo de 2026. (Foto de Nayra Halm/SPP)
    Copa do MundoInfantino visita vestiário do Irã e ouve críticas sobre dificuldades na Copa do MundoHá 55 minutos

    Mais LANCE!

    Wesley, Raphinha, Vini Jr e Neymar assistem ao segundo tempo de Brasil x Panamá do banco de reservas
    Erros em clássicos e acusação do Real de torcer pelo Barça: conheça o juiz de Brasil x Haiti
    Rayan, Endrick e Igor Thiago em Brasl x Panamá
    Ausência de Rayan e Endrick vai na contramão de 'fórmula de sucesso' da Copa do Mundo
    Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Cabeças de chave decepcionam e acumulam tropeços na primeira rodada da Copa
    Memphis Depay vem sendo criticado na Holanda (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Jornalista holandês pede estrela da Copa no banco e detona Memphis: 'Não deveria jogar'
    Filho de Zidane e filho de Simeone se enfrentam em Argentina x Argélia. (Reprodução/redes sociais)
    Argentina x Argélia coloca filhos de Simeone e Zidane frente a frente
    Sadio Mané comemora gol marcado na semifinal da Copa Africana de Nações Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
    Senegal já jogou quantas Copas do Mundo?
    Neymar trabalhou em campo no treino fechado desta terça-feira (Foto: Reprodução/CBF)
    Direto dos EUA: Neymar treina em campo, e volta à Seleção fica mais próxima
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Zico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: 'Sempre atento'
    olise bayern
    Olise na Copa: o craque francês que poderia defender outras quatro seleções
    Neymar mantém expectativa de estreia na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Balanço do Dia: Neymar evolui; Espanha, Bélgica e Uruguai tropeçam na Copa
    Sadio Mané comemora gol de Senegal contra o Egito, na Copa Africana de Nações
    Conheça Sadio Mané, a referência e símbolo de Senegal na Copa do Mundo
    Alemanha e ÁUstira em 1982
    Jogo da Vergonha: como a Argélia fez a Fifa mudar regra na Copa do Mundo
    Seleção senegalesa na Copa do Mundo de 2002 (Foto: AFP)
    Senegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do Mundo
    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
    Próximo adversário do Brasil se torna a pior seleção da Copa; entenda