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Argentina x Argélia coloca filhos de Simeone e Zidane frente a frente

Giuliano Simeone e Luca Zidane podem estar em campo na estreia das seleções pelo Grupo J do Mundial de 2026

PorLance!São Paulo (SP)
16/06/2026 14:16
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Filho de Zidane e filho de Simeone se enfrentam em Argentina x Argélia. (Reprodução/redes sociais)
Filho de Zidane e filho de Simeone se enfrentam em Argentina x Argélia. (Reprodução/redes sociais)

O duelo entre Argentina e Argélia na Copa do Mundo de 2026 reserva um encontro curioso entre dois sobrenomes históricos do futebol mundial. De um lado, Giuliano Simeone, filho do técnico Diego Simeone, deve ser uma das opções ofensivas da seleção argentina contra a Argélia. Do outro, o goleiro Luca Zidane, filho do ex-meia e treinador Zinedine Zidane, é um dos nomes da equipe africana para a partida desta terça-feira, às 22h (de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

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    • Aos 23 anos, Giuliano Simeone chega ao Mundial após sua melhor temporada no futebol europeu. Pelo Atlético de Madrid, clube comandado pelo pai, disputou 53 partidas em 2025/26, com sete gols e oito assistências. O atacante também participou de compromissos da seleção argentina e ganhou espaço no ciclo que levou a equipe ao torneio. Versátil, atua pelos dois lados do ataque e se destaca pela intensidade sem a bola, característica associada ao estilo das equipes treinadas por Diego Simeone.

    Filho do ex-volante e atual treinador do Atlético de Madrid, Giuliano nasceu em Roma, durante o período em que o pai atuava na Itália. Formado nas categorias de base do River Plate e do Atlético, passou por empréstimos ao Real Zaragoza e ao Alavés antes de se firmar no elenco principal do clube espanhol. Desde então, acumulou minutos em competições como Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, e agora na seleção.

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    Giuliano Simeone comemorando gol com punhos erguidos
    Giuliano Simeone comemorando gol com punhos erguidos (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Com 28 anos, Luca Zidane é goleiro e construiu a maior parte da carreira na Espanha após ser revelado pelas categorias de base do Real Madrid. Filho de Zinedine Zidane, campeão mundial pela França em 1998, ele integrou equipes do clube merengue antes de defender Racing Santander, Rayo Vallecano, Eibar e Granada.

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    Natural de Marselha, na França, Luca optou por representar a Argélia, país de origem da família paterna. Na temporada 2025/26, disputou 34 partidas entre Granada e seleção argelina. O goleiro também esteve presente na campanha da Argélia na Copa Africana de Nações e chega ao Mundial como um dos mais experientes da equipe comandada por Vladimir Petkovic.

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    Luca Zidane em ação pela Argélia contra Nigéria, pela Copa Africana de Nações
    Luca Zidane em ação pela Argélia contra Nigéria, pela Copa Africana de Nações (Foto: Paul Ellis/AFP)
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