Recorde de Klose, ídolo da Alemanha, é ameaçado por Messi e Mbappé na Copa Atacante alemão afirmou que espera que sua marca seja batida neste Mundial e rasgou elogios ao camisa 10 da Argentina

Campeão do Mundo em 2014 com a Alemanha, Miroslav Klose já deixou os gramados do futebol há dez anos, mas seu nome segue na história das Copas como o maior artilheiro da competição mais importante do futebol. Mas o atacante dono de 16 gols esrá com seu recorde ameaçado por outros dois craques que vão entrar em campo nesta edição, Lionel Messi e Kylian Mbappé.

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O argentino e o francês entram em campo nesta terça-feira (16) pelas estreias de suas seleções e estão a poucos gols de ultrapassar Klose. Messi, campeão em 2022, tem 13 gols marcados, enquanto Mbappé, que levantou a taça em 2018, soma 12 gols.

A expectativa é que a dupla consiga, no mínimo, reduzir a distância para o atacante alemão, principalmente pela Copa do Mundo de 2026 ter mais partidas para serem disputadas. Se antes eram sete jogos até a um possível título, a partir deste ano são oito jogo até o campeão conquistar a taça.

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Em entrevista ao jornal alemão Suddeutsche Zeitung, o ex-atacante não se mostrou incomodado com a possibilidade de ser ultrapassado no ranking de maiores artilheiros da Copa. Klose desejou boa sorte à Argentina e França, mas enfatizou que gostaria de ver Messi assumindo o seu posto e rasgou elogios ao camisa 10 argentino.

- Espero que meu recorde seja quebrado neste torneio. Com mais seleções, há mais partidas e, portanto, mais oportunidades de fazer gols. Espero que a Argentina e a França cheguem longe. Tudo bem, o recorde será quebrado de qualquer maneira, e Messi é bem-vindo a fazê-lo. Sou um grande fã de Messi, sempre fui. Ele é um gênio - disse Klose.

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Klose marcou seus 16 gols em 24 partidas de Copa do Mundo, disputadas em quatro edições diferentes. Messi alcançou os 13 gols em 26 jogos, divididos em cinco Mundiais, e aumentará a quantide neste ano. Mbappé é o que tem a maior média de gols diante das partidas jogadas, o francês tem 12 gols em apenas 14 partidas. O jogador estreou no torneio em 2018 e chega para sua terceira vez na competição.

Messi fará sua despedida em Mundiais neste ano e, se quiser tentar se manter na ponta do ranking por pelo menos um ciclo de Copa, precisará desempenhar muito bem com a Argentina. Isso porque Mbappé, aos 27 anos, é um concorrente para ultrapassá-lo ainda nesta edição, mas ainda tem pela frente a possibilidade de disputar ainda mais duas vezes o torneio pelo menos.

Ranking de maiores artilheiros da Copa do Mundo

1 . Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols 2 . Ronaldo Fenômeno (Brasil): 15 gols 3 . Gerd Müller (Alemanha): 14 gols 4 . Just Fontaine (França) e Lionel Messi (Argentina): 13 gols 5 . Pelé (Brasil) e Kylian Mbappé (França): 12 gols

Mbappé e Messi atuaram juntos no Paris Saint-Germain. (Foto: Franck Fife/AFP)

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