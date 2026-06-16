Cabeças de chave decepcionam e acumulam tropeços na primeira rodada da Copa Cabeças de chave estão marcando principais zebras neste começo de Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 começou com uma série de surpresas. Após uma segunda-feira (15) de zebras, em jogos de favoritas como Espanha, as cabeças de chave não estão desempenhando como o que era esperado. De todas que disputaram até o momento, somente México, Estados Unidos e Alemanha venceram.

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Antes de analisar o que aconteceu em cada caso, é preciso entender quem são os cabeças. Em uma lista formada pelo ranking Fifa, compõem este grupo: Estados Unidos (país-sede), Canadá (país-sede), México (país-sede), Espanha (1º no ranking da Fifa), Argentina (2º no ranking da Fifa), França (3º no ranking da Fifa), Inglaterra (4º no ranking da Fifa), Brasil (5º no ranking da Fifa), Portugal (6º no ranking da Fifa), Holanda (7º no ranking da Fifa), Bélgica (8º no ranking da Fifa) e Alemanha (9º no ranking da Fifa).

Destes, apenas Argentina, França, Portugal e Inglaterra ainda não entraram em campo.

Estados Unidos 4 x 1 Paraguai

Os Estados Unidos foram uma das seleções que mais convenceram na primeira rodada da Copa do Mundo. Jogando em casa, a equipe comandada por Mauricio Pochettino venceu o Paraguai por 4 a 1 e apresentou uma atuação dominante, especialmente durante o primeiro tempo. Com intensidade na marcação, pressão na saída de bola adversária e controle do meio-campo, os norte-americanos construíram a vantagem ainda antes do intervalo e praticamente encaminharam a vitória.

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É verdade que o contexto favoreceu os anfitriões. O Paraguai voltou a disputar uma Copa do Mundo após 16 anos e demonstrou nervosismo em diversos momentos da partida, cometendo erros que foram bem aproveitados pelos americanos. Ainda assim, os EUA conseguiram impor ritmo desde os primeiros minutos e contar com atuações de destaque de jogadores como Christian Pulisic, um dos destaques.

Pensando na sequência da competição, os norte-americanos largam em posição privilegiada na disputa pela liderança do Grupo D. O saldo de gols construído na estreia pode ter peso importante em uma chave que também conta com Austrália e Turquia.

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Balogun também foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)

Canadá 1 x 1 Bósnia

Outro cabeça de chave por ser um dos países-sede da Copa do Mundo, o Canadá ficou no empate por 1 a 1 com a Bósnia e Herzegovina. Apesar de ter atuado diante de sua torcida e controlado boa parte das ações da partida, a seleção canadense precisou buscar o resultado após sair atrás no placar, evitando uma estreia que poderia ter sido ainda mais decepcionante.

O Canadá teve mais posse de bola e passou grande parte do confronto no campo ofensivo, mas encontrou dificuldades para transformar o volume de jogo em oportunidades claras. A Bósnia aproveitou uma bola parada para abrir o placar e, a partir daí, passou a apostar em uma postura mais defensiva. O empate veio apenas na reta final do segundo tempo, após pressão constante dos anfitriões.

Pensando na sequência da Copa, o empate mantém o Grupo B completamente aberto. Como todos os jogos da primeira rodada terminaram empatados, as quatro seleções da chave somam um ponto.

Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

México 2 x 0 África do Sul

Outro cabeça de chave por ser uma das sedes do torneio, o México confirmou o favoritismo e venceu a África do Sul por 2 a 0 na abertura da Copa do Mundo. O resultado foi construído sem grandes sustos, mas a atuação deixou algumas ressalvas para a sequência da competição.

Os mexicanos controlaram as ações durante praticamente toda a partida, dominaram a posse de bola e criaram diversas oportunidades de gol. Ainda assim, a equipe não conseguiu transformar a superioridade em uma goleada diante de uma das seleções tecnicamente mais limitadas do Mundial. O cenário ficou ainda mais favorável no segundo tempo, quando os sul-africanos tiveram dois jogadores expulsos, mas nem isso foi suficiente para que o México ampliasse significativamente a vantagem.

Dentro do Grupo A, lidera e é vista como uma das seleções favoritas - dividindo com Coreia do Sul, Tchéquia e África do Sul.

O belga Hugo Broos durante a derrota da África do Sul para o México na estreia da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Primeira colocada no ranking da Fifa, o jogo da Espanha nesta segunda-feira (15) foi apontado como uma das maiores zebras e como um dos resultados mais inesperados.

Apontada como uma das favoritas ao título, a Espanha decepcionou na estreia da Copa do Mundo de 2026. Os espanhóis ficaram no empate sem gols com Cabo Verde e desperdiçaram a chance de largar na frente no Grupo H. E muito disso teve um nome por trás: o goleiro Vozinha.

Goleiro de 40 anos, travou todas as oportunidades criadas pela seleção espanhola. De um lado, a grande favorita. Do outro, uma seleção que, pela primeira vez na sua história, disputa uma Copa do Mundo.

O empate já entrou para os momentos mais marcantes desta primeira rodada, e Vozinha, de personagem desconhecido, transformou-se em fenômeno global: de 50 mil a 5 milhões de seguidores em um dia.

Vozinha, goleiro do Cabo Verde, fenômeno da Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Brasil 1 x 1 Marrocos

A estreia da Seleção Brasileira também terminou empatada e rapidamente se tornou um dos assuntos mais debatidos desta primeira rodada da Copa do Mundo. O 1 a 1 diante do Marrocos gerou questionamentos sobre o desempenho da equipe de Carlo Ancelotti e aumentou a pressão para os próximos compromissos do torneio.

Em uma análise inicial, a atuação deixou mais dúvidas do que respostas. O Brasil encontrou dificuldades para competir nos primeiros 45 minutos, acumulou erros individuais e sofreu para acompanhar a intensidade imposta pelos marroquinos, que dominaram boa parte das ações e criaram as melhores oportunidades antes do intervalo.

A aposta de Ancelotti em três estreantes entre os titulares não surtiu o efeito esperado. Além disso, jogadores experientes como Casemiro e Raphinha estiveram abaixo do nível que normalmente apresentam. Sem conseguir controlar o meio-campo e com dificuldades para acelerar as jogadas ofensivas, a Seleção passou boa parte da partida correndo atrás do adversário e dependendo de lampejos individuais para criar perigo.

Mesmo com mais posse na etapa final, faltou intensidade, coordenação e poder de decisão. Uma largada complicada nesta Copa.

Danilo em Brasil x Marrocos (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Holanda 2 x 2 Japão

O empate por 2 a 2 entre Holanda e Japão também chamou atenção. Em uma seleção com um nome bastante conhecido entre os brasileiros - no caso, Memphis Depay -, por incrível que pareça viu um jogo equilibrado contra o Japão, que tem se mostrado como uma seleção que pode surpreender nos próximos passos.

Apesar de a seleção europeia ter controlado boa parte do primeiro tempo e terminado a partida com maior posse de bola, os japoneses mostraram mais capacidade de reação e conseguiram responder rapidamente sempre que estiveram em desvantagem no placar. Do lado do Japão, o que chamava atenção era a capacidade de adaptação em campo.

O resultado deixa a sensação de que as duas seleções têm argumentos para brigar pela classificação, mas também expõe pontos de atenção. A Holanda demonstrou qualidade para controlar o jogo, porém mostrou fragilidade ao administrar vantagens. Já o Japão reforçou a imagem de uma equipe competitiva, organizada e resiliente.

Memphis entrou na segunda etapa de Holanda x Japão (Foto: EFE/ Sebastián Mariscal/FolhaPress ORG XMIT: GR1015)

Alemanha 7 x 1 Curaçao

A goleada por 7 a 1 da Alemanha em cima de Curaçao desperta lembranças, mas reforça algo que muitos tinham em mente: a Alemanha volta forte nesta edição.

O principal aspecto positivo da estreia foi o funcionamento do setor ofensivo. A Alemanha mostrou variedade de recursos para atacar, boa movimentação entre os homens de frente e eficiência nas finalizações. Jogadores como Musiala, Wirtz e Undav participaram diretamente da construção da goleada, enquanto Havertz ajudou a abrir espaços e dar dinâmica.

Mesmo que Curaçao seja um elenco mais limitado, Alemanha sai da primeira rodada fortalecida, com confiança elevada e um saldo de gols excelente, pensando nos próximos passos.

Nathaniel Brown marcou o quinto gol da Alemanha contra Curaçao (Foto: RONALDO SCHEMIDT/AFP)

Bélgica 1 x 1 Egito

O empate por 1 a 1 entre Bélgica e Egito mostrou duas seleções em momentos diferentes, mas também com uma seleção "mais forte" saindo sem a vitória.

O Egito chamou atenção pela organização defensiva e pela capacidade de competir em um nível bastante equilibrado. A Bélgica, por sua vez, voltou a depender da experiência de sua geração mais veterana. No mais, a partida contou com um desempenho mais abaixo de nomes como Kevin De Bruyne.

No mais, pensando na sequência, os resultados do grupo ainda estão em aberto. Bélgica e Egito dividem espaço com Irã e Nova Zelândia, que também empataram.

Bélgica e Egito ficaram no empate (Foto: EFE/EPA/Stephen Brashear/Folhapress)

Próximos jogos dos cabeças de chave da Copa

Argentina, França e Inglaterra ainda irão estrear. A França enfrenta o Senegal nesta terça-feira, às 16h (de Brasília). A Argentina encara a Argélia, às 22h (de Brasília). Inglaterra joga contra a Croácia amanhã, 17h.

França x Senegal

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