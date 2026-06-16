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Erros em clássicos e acusação do Real de torcer pelo Barça: conheça o juiz de Brasil x Haiti

Alejandro Hernández é conhecido por erros em jogos entre Barcelona e Real Madrid

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
16/06/2026 14:42
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Wesley, Raphinha, Vini Jr e Neymar assistem ao segundo tempo de Brasil x Panamá do banco de reservas
Raphinha e Vini Jr se enfrentaram no "El Clássico" com arbitragem de Alejandro Hernández (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O Brasil já sabe quem será o responsável pelo apito no confronto da próxima sexta-feira (19) diante do Haiti. O jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo terá um trio de arbitragem espanhol com Alejandro Hernández no comando, auxiliado pelos assistentes José Enrique Naranjo e Diego Sanchez. Os suíços Sandro Schaerer, 4º árbitro, e Stephane de Almeida, suplente, completam a equipe.

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    Apesar da experiência e de ter em seu currículo atuações em jogos da Champions League, Hernández, que vai apitar o primeiro jogo nesta Copa do Mundo, não tem prestígio com Barcelona e Real Madrid, principais clubes de seu país de origem.

    Antes do último confronto entre as duas equipes, realizado no início de maio, os merengues usaram a TV oficial do clube para expor o que consideravam erros de arbitragem contra o time. Até uma entrevista concedida pelo árbitro quando tinha 11 anos foi revelada. No conteúdo, Hernández admitia ser fã de Romário e Michael Laudrup e torcedor do Barça.

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    O jogo terminou com vitória do Barcelona por 2x0, gols marcados por Rashford e Ferran Torres, resultado que sacramentou o 29º título nacional para o Barça, na primeira vez que foi campeão espanhol em um confronto direto contra o principal rival.

    Os números mostram que o Barcelona tem mais vitórias que o Real em jogos comandados pelo árbitro. Ele apitou 42 jogos do Barcelona (26 vitórias, 12 empates e quatro derrotas), enquanto comandou 38 jogos do Real Madrid (21 vitórias, 6 empates e 11 derrotas).

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    Desta vez, Barcelona e Real Madrid estarão ao mesmo lado, com Raphinha e Vini Jr representando o Brasil, e a polêmica em torno de um dos clássicos mais famosos do mundo ficará de lado.

    Brasil x Haiti: onde assistir ao jogo da 2ª rodada da fase de grupos

    Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, entra em campo novamente na sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), para encarar o Haiti pela segunda rodada do Grupo C. O confronto será disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e terá transmissão de SporTV, Globo, SBT, Nsports e CazéTV➡️Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

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