Filho de Abedi Pelé, camisa 9 de Gana bate recorde na Copa
Jordan Ayew se tornou o mais velho do país a disputar um Mundial
Na dramática vitória de Gana sobre o Panamá, nesta quarta-feira, em Toronto, por 1 a 0, Jordan Ayew bateu um recorde. Aos 34 anos e 279 dias, o camisa 9, que é filho do ex-jogador Abedi Pelé, se tornou o mais velho a defender a seleção africana em uma edição de Mundial.
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Essa é a terceira Copa de Ayew, igualando o recorde dos compatriotas André Ayew, Asamoah Gyan e Sulley Muntari. Até esta quarta-feira, o país africano só havia vencido uma das últimas sete partidas em Mundiais.
Por outro lado, Panamá protagonizou, recentemente, um dos maiores feitos do esporte no país, ao alcançar a decisão da Liga das Nações da Concacaf de 2025. A derrota para o México, por 2 a 1, saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo.
Nesta quarta, Panamá esteve muito perto de conquistar o primeiro ponto em sua segunda Copa. A estreia do país foi em 2018, na Rússia, com derrotas para Bélgica, Inglaterra e Tunísia.
Como foi a vitória de Gana
No primeiro tempo da estreia em Toronto, foi o Panamá que criou as melhores oportunidades. Já nos acréscimos, da etapa final Thomas-Asante avançou pela esquerda, superou José Córdoba e cruzou rasteiro para a área. Após um desvio, a bola sobrou para Yirenkyi, que apareceu livre para finalizar de pé direito e garantir os três pontos para os africanos na estreia do Mundial.
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Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo
- Inglaterra x Gana - 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston
- Panamá x Croácia -23 de junho, às 20h (de Brasília), em Toronto
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