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Filho de Abedi Pelé, camisa 9 de Gana bate recorde na Copa

Jordan Ayew se tornou o mais velho do país a disputar um Mundial

PorRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 00:34
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O zagueiro panamenho Jiovany Ramos e o ganês Jordan Ayew fight disputa a bola na estreia na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)
O zagueiro panamenho Jiovany Ramos e o atacante ganês Jordan Ayew disputam a bola na estreia na Copa do Mundo (Foto: Cole Burston / AFP)

Na dramática vitória de Gana sobre o Panamá, nesta quarta-feira, em Toronto, por 1 a 0, Jordan Ayew bateu um recorde. Aos 34 anos e 279 dias, o camisa 9, que é filho do ex-jogador Abedi Pelé, se tornou o mais velho a defender a seleção africana em uma edição de Mundial.

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    Essa é a terceira Copa de Ayew, igualando o recorde dos compatriotas André Ayew, Asamoah Gyan e Sulley Muntari. Até esta quarta-feira, o país africano só havia vencido uma das últimas sete partidas em Mundiais.

    Por outro lado, Panamá protagonizou, recentemente, um dos maiores feitos do esporte no país, ao alcançar a decisão da Liga das Nações da Concacaf de 2025. A derrota para o México, por 2 a 1, saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo.

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    Nesta quarta, Panamá esteve muito perto de conquistar o primeiro ponto em sua segunda Copa. A estreia do país foi em 2018, na Rússia, com derrotas para Bélgica, Inglaterra e Tunísia.


    Como foi a vitória de Gana

    No primeiro tempo da estreia em Toronto, foi o Panamá que criou as melhores oportunidades. Já nos acréscimos, da etapa final Thomas-Asante avançou pela esquerda, superou José Córdoba e cruzou rasteiro para a área. Após um desvio, a bola sobrou para Yirenkyi, que apareceu livre para finalizar de pé direito e garantir os três pontos para os africanos na estreia do Mundial.

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    O ganês Jordan Ayew lamenta chance perdida na vitória sobre o Panamá (Foto: Cole Burston / AFP)
    O ganês Jordan Ayew lamenta chance perdida na vitória sobre o Panamá (Foto: Cole Burston / AFP)

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    Próximos jogos do Grupo L da Copa do Mundo

    • Inglaterra x Gana - 23 de junho, às 17h (de Brasília), em Boston
    • Panamá x Croácia -23 de junho, às 20h (de Brasília), em Toronto

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