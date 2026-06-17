Gana e a alcunha de Black Stars: entenda o apelido da seleção na Copa A estrela negra dá identidade à seleção ganesa e representa a luta pela independência africana

A seleção de Gana é uma das mais tradicionais da África e detém a alcunha de Black Stars, os Estrelas Negras, em português. A expressão acompanha a seleção há décadas e é ligada à história nacional do país. A imagem de uma estrela negra está presente no escudo da federação ganoesa e na bandeira nacional, fatos que ajudam a entender o por quê de Gana ser representada por ela.

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Quem são os Black Stars?

O nome se referencia à estrela preta localizada no centro da bandeira do país, e foi adotado após a independência do domínio britânico, em 1957. O movimento foi liderado por Kwame Nkrumah, e a estrela negra passou a representar a libertação, unidade e emancipação do povo africano, simbolizando também o pioneirismo ganês como o primeiro país da África Subsaariana a conquistar sua independência.

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A ligação e a presentatividade da Estrela Negra se estenderam ao futebol, tanto que ela aparece no escudo da federação ganesa e consta no centro da camisa que a seleção irá usar na Copa do Mundo de 2026. Já com essa alcunha, Gana venceu os quatro títulos da Copa Africana de Nações (1963, 1965, 1978 e 1982) e se consolidou como uma das seleções referências e com grande respeito no continente africano.

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Abu Francis, jogador do Toulouse e da seleção de Gana (FotoReproduçãoXGhanaBlackstars)

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Mais do que apenas o apelido, Black Stars representa a identidade nacional de Gana. A estrela simboliza a independência, orgulho, valores e a união da nação ganesa, que atravessa a política e o futebol. E ela estará presente no jogo desta quarta-feira (17), contra o Panamá, às 20h (de Brasília), em Toronto. O confronto é válido pelo grupo L da Copa do Mundo, que também conta com Inglaterra e Croácia.