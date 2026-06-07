A relação entre parte do elenco da seleção francesa e a Federação Francesa de Futebol (FFF) voltou a apresentar sinais de desgaste às vésperas da Copa do Mundo. Desta vez, o motivo da insatisfação envolve uma campanha publicitária de uma casa de apostas que utilizou imagens de atletas sem que eles tivessem conhecimento prévio do conteúdo.

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De acordo com o jornal francês "L'Équipe", jogadores como Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki e Désiré Doué demonstraram desconforto após a divulgação da peça. Entre eles, Mbappé e Cherki teriam sido os que mais manifestaram descontentamento.

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As imagens utilizadas na campanha foram registradas durante uma sessão de fotos organizada para parceiros comerciais da Federação Francesa. No entanto, segundo a publicação, os atletas não foram informados de que o material seria destinado a uma empresa do setor de apostas esportivas.

O episódio reacende uma discussão que já provocou atritos entre jogadores e dirigentes nos últimos anos. Em 2023, representantes do elenco chegaram a um entendimento com a federação após questionamentos sobre determinados acordos comerciais firmados pela entidade.

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Declaração de Mbappé

Na ocasião, Mbappé explicou sua posição em entrevista ao Canal Plus.

— Não estávamos de acordo em alguns casos, como marcas relacionadas contra a saúde alimentar ou apostas. Muitos de nós vimos de bairros onde estas coisas destruíram muita gente. Eu mesmo conheço pessoas que sofreram — afirmou o atacante.

Segundo o "L'Équipe", a utilização das imagens na recente campanha pode contrariar o entendimento firmado entre as partes há três anos.

Mbappé em derrota da França para a Costa do Marfim (Foto por FRANCK FIFE / AFP)

Esta não é a primeira divergência entre os jogadores da seleção francesa e a federação. Nos últimos anos, a imprensa local também relatou discussões envolvendo a divisão de premiações em competições internacionais e a quantidade de ingressos disponibilizada aos atletas para grandes torneios.

Dentro de campo, a França segue focada na disputa da Copa do Mundo. A equipe integra o Grupo I, ao lado de Senegal, Noruega e Iraque, e fará sua estreia no torneio em 16 de junho, diante dos senegaleses.

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