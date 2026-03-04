Imagine disputar uma Copa do Mundo, simplesmente a competição de futebol mais importante do planeta, antes mesmo de completar a maioridade. E agora imagine ser campeão da competição aos 17 anos. Pois isso já aconteceu duas vezes, e em ambas envolvendo brasileiros.

Faltam 99 dias para a Copa de 2026. O Lance! relembra nesta quarta-feira (4) os campeões mundiais mais jovens, e algumas das grandes promessas que disputaram o Mundial.

Único no mundo a conquistar três Copas como jogador, Pelé foi campeão em 1958, na Suécia, com 17 anos e sete meses — ou, mais precisamente, 17 anos e 249 dias. E manteve por 24 anos também o recorde de jogador mais novo a disputar um Mundial. A escrita foi quebrada em 1982, quando Norman Whiteside, da Irlanda do Norte, vestiu a camisa da seleção no torneio disputado na Espanha quando tinha 17 anos e 41 dias.

O outro jogador brasileiro a conquistar uma Copa do Mundo antes de atingir a maioridade foi Ronaldo Nazário. O Fenômeno integrou o elenco do Tetra, em 1994, nos Estados Unidos. À época, ele levantou a taça aos 17 anos e 298 dias.

Além deles, a lista de jogadores com menos de 18 anos a disputar um jogo de Copa inclui os camaroneses Samuel Eto'o (17 anos e 99 dias) e Salomon Olembé (17 anos e 184 dias), ambos em 1998; e o nigeriano Femi Opabunmi, que disputou o Mundial de 20002 aos 17 anos e 100 dias.

Ronaldo Fenômeno estava no grupo campeão da Copa do Mundo de 1994 (Divulgação/CBF)

