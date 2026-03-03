CBF se manifesta sobre lesão de Rodrygo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu comunicado nesta terça-feira (3) sobre a lesão de Rodrygo, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira. Em postagem nas redes sociais, a entidade se solidarizou com a situação e desejou pronta recuperação ao jogador, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

— A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados — escreveu a entidae.

Com a gravidade da contusão, o atleta se despede do restante da temporada europeia e também não terá condições físicas de disputar a Copa do Mundo. O Lance! apurou que o jogador precisará passar por cirurgia, com data e local indefinidos, mas que deve ocorrer nos próximos dias.

Incidente no Bernabéu

A lesão ocorreu na última segunda-feira, durante a derrota do Real Madrid para o Getafe, em partida disputada no estádio Santiago Bernabéu. O confronto marcava o retorno de Rodrygo aos gramados, após o brasileiro passar quase um mês afastado tratando uma tendinite. O camisa 11 foi acionado aos nove minutos do segundo tempo, na marca dos 54 minutos globais da partida.

Poucos minutos após pisar no gramado, o atacante caiu na linha lateral com a perna enganchada no campo, apresentando evidentes gestos de dor. Apesar do desconforto e de ter levado a mão ao joelho direito diversas vezes ao longo do jogo, Rodrygo conseguiu continuar em campo até o apito final sem conseguir furar o bloqueio defensivo do Getafe.

Fora da Copa do Mundo

Com a confirmação da lesão, Rodrygo terá que passar por cirurgia na região, o que irá demorar de 9 a 12 meses para cicatrização completa. Sendo assim, o jogador irá perder a Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho deste ano.

O atacante era um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti, principalmente pelo tempo em que trabalharam juntos no Real Madrid. Para o lugar de Rodrygo, opções como Matheus Cunha, Neymar ou Antony podem ganhar chance do treinador da Seleção Brasileira.

Rodrygo comemora gol pela Seleção Brasileira em amistoso com a Coreia do Sul (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

