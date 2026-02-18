Faltam 113 dias para a Copa: conheça os jogos decididos pelo 'gol de ouro'

A França campeã do mundo pela primeira vez em 1998 marcou durante aquela campanha também outro feito inédito: foi a primeira seleção do planeta a avançar num Mundial graças ao "gol de ouro", marcado por Laurent Blanc aos 113min30s das oitavas de final daquela Copa, diante do Paraguai.

Faltando 113 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! conta as quatro vezes em que jogos do Mundial foram decididos pelo gol de ouro.

Antes de mais nada, vamos relembrar o que era o gol de ouro. Tratava-se de uma forma de tentar encerrar uma partida mais rapidamente caso o jogo fosse para a prorrogação. Nesse caso, quem marcasse o primeiro gol seria declarado vencedor automaticamente. Também por isso que, por aqui, a regra ganhou um apelido mais impactante: "morte súbita", já que a equipe que sofresse o gol seria eliminada naquele exato momento.

Pois quem estreou isso em Copas do Mundo foi Laurent Blanc. Em 1998, França e Paraguai fizeram um jogo duríssimo pelas oitavas de final. A partida encerrou com placar em branco e se manteve dessa forma até a metade do segundo tempo da prorrogação. Foi quando Blanc aproveitou assistência de cabeça de Zidane para chutar rasteiro na saída de Chilavert.

— Foi simplesmente uma sensação indescritível. Fazer o gol da vitória no fim da partida é emocionante de qualquer maneira. Mas marcar um gol de ouro, e acabar com a partida naquele mesmo momento, é difícil de descrever com palavras —diria Blanc anos depois, citado pela Fifa.

Quatro anos mais tarde, na Copa do Mundo do Japão e Coreia do Sul, outros três jogos foram decididos no gol de ouro: Henri Camara para Senegal, nas oitavas diante da Suécia; Ahn Jung-Hwan para os coreanos na mesma fase, contra a Itália; e Ilhan Mansiz para a Turquia, nas quartas diante de Senegal. Esse foi o último gol de ouro da história das Copas, antes que a Fifa cancelasse a regra. O fim da "morte súbita" partiu de pedidos de diversos setores ligados ao futebol, que consideravam a regra injusta; afinal, o gol poderia sair de um lance fortuito e impedia que o adversário buscasse a recuperação.

— Acho que foi uma das piores invenções da história do futebol — diria o goleiro Marcos, Penta com a Seleção naquela mesma Copa de 2002, em entrevista à Fifa.

Gol de ouro para a França, morte súbita para o Paraguai na Copa do Mundo de 1998 (Reprodução/Fifa)

