Faltam 120 dias para a Copa: veja o histórico do Brasil na prorrogação

Eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 após perder para a Croácia nos pênaltis — que sucederam o empate por 1 a 1 na prorrogação —, o Brasil fez naquele jogo a oitava prorrogação da história em Mundiais. E, apesar da má lembrança recente, o histórico costuma ter desfecho levemente favorável à Seleção Brasileira.

Faltando 120 dias para a maior Copa do Mundo de todos os tempos, o Lance! relembra todos os jogos em que o Brasil precisou jogar 120 minutos para definir o futuro na competição.

Ao longo da história, a Seleção disputou oito prorrogações em Copas. Venceu apenas uma delas, justamente no primeiro jogo, diante da Polônia, no Mundial da França de 1938. Depois, foram seis empates e uma derrota.

Apesar da grande quantidade de empates, os jogos com prorrogação costumam ter finais felizes para a Seleção Brasileira. Em três deles o Brasil venceu a disputa por pênaltis: diante da Itália, na final da Copa do Mundo de 1994; da Holanda, na semifinal do Mundial de 1998; e do Chile, nas oitavas de final da Copa de 2014.

Em outros dois, o regulamento não previa penalidades em caso de igualdade. Também em 1938, o Brasil empatou com a Tchecoslováquia por 1 a 1 nas quartas de final, o que provocou a necessidade de um jogo extra. Nele, a Seleção venceria por 2 a 1. Já em 1954, no Mundial da Suíça, o regulamento da Copa do Mundo previa prorrogação em caso de empate inclusive na fase de grupos. O Brasil ficou no 1 a 1 com a Iugoslávia e se classificou em primeiro na chave.

Houve ainda duas derrotas nos pênaltis. Além daquela para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, o Brasil sucumbiu para a França na mesma fase do Mundial do México, em 1986.

Em 1998, Brasil passou pela Holanda nos pênaltis após empate no tempo normal e na prorrogação (Foto: Julio Cesar Guimaraes/Lance!)

