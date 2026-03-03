Conteúdo Especial

A 100 dias do início da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira tem o caminho para o Hexa traçado, mas ainda precisa pavimentar muita coisa para chegar à final marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium. Três dos quatro últimos amistosos preparatórios estão definidos e Carlo Ancelotti já tem um grupo base bem estruturado. Há dúvidas, porém, para fechar o elenco, além do tradicional risco de perder atletas importantes às vésperas do Mundial.

Um titular absoluto de Ancelotti e um coringa da defesa estão neste momento entregues ao departamento médico. Único jogador a atuar em todas as partidas sob o comando do técnico italiano, Bruno Guimarães sofreu lesão no músculo posterior da coxa esquerda no mês passado e tem previsão de retorno aos gramados apenas para abril. O mesmo deve acontecer com Éder Militão, que está fora de combate desde o início de dezembro, quando rompeu o bíceps femoral da perna esquerda.

Os dois são ausências certas na Data Fifa deste mês, quando o Brasil enfrentará França e Croácia nos dois últimos amistosos da Seleção antes da convocação final para a Copa do Mundo, prevista para a segunda quinzena de maio.

Os jogos com as duas seleções europeias serão os testes mais fortes da Seleção desde que Ancelotti assumiu, no final de maio do ano passado. A França chegou às duas últimas finais de Copa — foi campeã no Mundial da Rússia e vice no Catar —, enquanto a Croácia foi finalista em 2018 e eliminou o Brasil nas quartas de 2022. Os amistosos serão disputados nos dias 26 e 31, nos Estados Unidos.

Sem Bruno Guimarães e Militão, Carlo Ancelotti terá uma última chance para observar opções como volante, zagueiro e lateral. Há vagas para as três posições, seja para titular ou compor o grupo.

Os amistosos deste mês também poderão ser decisivos para jogadores que ainda não atuaram sob o comando do italiano na Seleção. Neymar é o nome mais comentado, mas há ainda jogadores como Endrick, Rayan, Gabriel Jesus — que retomou a boa fase e já surge como alternativa para ir à terceira Copa do Mundo — e Igor Thiago, para ficar apenas em opções ofensivas.

Éder Militão tem boas chances de ir à Copa do Mundo, mas sofre com lesões (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção tem preparação pré-Copa quase toda confirmada

A comissão técnica já tem planejada a preparação do Brasil após a convocação para o Mundial. O grupo terá um primeiro período de treinos no CT da Seleção, na Granja Comary, em Teresópolis. Depois, fará um amistoso de despedida em solo nacional e irá embarcar para os Estados Unidos nos primeiros dias de junho.

O último jogo por aqui ainda não tem local nem adversário confirmados, mas há tratativas com o Panamá. E a tendência é que o jogo seja no Maracanã, até mesmo para facilitar a logística.

Nos Estados Unidos, a Seleção ficará concentrada em Nova Jersey e usará o CT do RB New York.

— Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção — avaliou o coordenador geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano.

Uma semana antes da estreia na Copa do Mundo, em 13 de junho, diante do Marrocos, o Brasil fará o último amistoso preparatório. A equipe de Ancelotti irá enfrentar o Egito, em Cleveland.