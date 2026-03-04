Vitórias em 1994 (Itália), 1998 (Holanda) e 2014 (Chile) destacam a competitividade do Brasil nesse tipo de decisão.

A primeira derrota ocorreu em 1986, contra a França, e a mais recente foi em 2022, contra a Croácia.

Brasil participou de 5 disputas de pênaltis em Copas do Mundo, com 3 vitórias e 2 derrotas.

As disputas de pênaltis fazem parte da história recente das Copas do Mundo e, para o Brasil, representam capítulos de glória e frustração. Ao longo das edições do torneio, a Seleção Brasileira enfrentou cinco decisões na marca da cal, com três classificações e dois momentos de eliminação. O Lance! relembra todas as disputas de pênaltis do Brasil em Copas.

O retrospecto coloca o Brasil como uma seleção competitiva em decisões desse tipo, mas também marcada por episódios dramáticos. Entre finais históricas e quedas inesperadas, os pênaltis ajudaram a definir rumos importantes da trajetória brasileira no Mundial.

Todas as disputas de pênaltis do Brasil em Copas

1ª disputa de pênaltis - Geração de craques do Brasil cai para a França

1986 – Seleção Brasileira de Futebol 1 (2) x (4) 1 Seleção Francesa de Futebol – Quartas de final

Copa: Copa do Mundo FIFA de 1986

Local: Guadalajara, México.

O Brasil saiu na frente com gol de Careca, mas sofreu o empate de Platini. Antes da disputa, o momento decisivo veio no tempo normal: Zico perdeu pênalti que poderia ter garantido a classificação.

Na decisão por pênaltis, a França venceu por 4 a 2. Sócrates e Júlio César desperdiçaram suas cobranças. Foi a primeira disputa por pênaltis da história do Brasil em Copas — e terminou com eliminação.

2ª disputa de pênaltis - Brasil é tetra nos EUA

1994 – Seleção Brasileira de Futebol 0 (3) x (2) 0 Seleção Italiana de Futebol – Final

Copa: Copa do Mundo FIFA de 1994

Local: Pasadena, Estados Unidos.

Após 120 minutos sem gols, a decisão foi para os pênaltis — a primeira final de Copa do Mundo decidida dessa forma.

Converteram para o Brasil: Romário, Branco e Dunga. Márcio Santos teve sua cobrança defendida.

Pela Itália, marcaram Albertini e Evani. Erraram Baresi, Massaro e Roberto Baggio, que chutou por cima o pênalti decisivo.

O Brasil venceu por 3 a 2 e conquistou o tetracampeonato mundial, em uma das imagens mais icônicas da história das Copas.

3ª disputa de pênaltis - Taffarel brilha e Brasil vai à final

1998 – Seleção Brasileira de Futebol 1 (4) x (2) 1 Seleção Holandesa de Futebol – Semifinal

Copa: Copa do Mundo FIFA de 1998

Local: Marselha, França.

O jogo terminou empatado em 1 a 1 após prorrogação. Nos pênaltis, o Brasil venceu por 4 a 2.

A atuação do goleiro Cláudio Taffarel foi decisiva, com defesas importantes que garantiram a classificação para a final contra a França.

Foi a segunda vitória brasileira em disputas de pênaltis e confirmou a força psicológica da equipe naquele ciclo.

4ª disputa de pênaltis - Sufoco contra o Chile no Mineirão

2014 – Seleção Brasileira de Futebol 1 (3) x (2) 1 Seleção Chilena de Futebol – Oitavas de final

Copa: Copa do Mundo FIFA de 2014

Local: Mineirão, Belo Horizonte.

Após empate em 1 a 1, o Brasil venceu nos pênaltis por 3 a 2.

Willian e Hulk desperdiçaram suas cobranças. Pelo Chile, Pinilla, Alexis Sánchez e Jara erraram — este último acertando a trave na cobrança que selou a classificação brasileira.

A imagem de jogadores emocionados antes das cobranças, especialmente Neymar e Thiago Silva, marcou o episódio. O Brasil avançou, mas seria eliminado na semifinal.

5ª disputa de pênaltis - Queda para a Croácia

2022 – Seleção Croata de Futebol 1 (4) x (2) 1 Seleção Brasileira de Futebol – Quartas de final

Copa: Copa do Mundo FIFA de 2022

Local: Al Rayyan, Catar.

Após empate sem gols no tempo normal, Neymar marcou na prorrogação. No entanto, a Croácia empatou com Petkovic perto do fim.

Nos pênaltis, a Croácia venceu por 4 a 2. Rodrygo teve cobrança defendida e Marquinhos acertou a trave. Casemiro e Pedro converteram.

O goleiro Livaković foi destaque, repetindo bom desempenho nas disputas do torneio. Foi a segunda derrota brasileira em decisões por pênaltis em Copas.

Balanço geral

Total de disputas por pênaltis do Brasil em Copas do Mundo: 5.

Retrospecto:

3 vitórias – 1994 (Itália), 1998 (Holanda) e 2014 (Chile).

2 derrotas – 1986 (França) e 2022 (Croácia).

O retrospecto mostra que o Brasil costuma ser competitivo em decisões na marca da cal, mas os pênaltis seguem sendo um dos capítulos mais imprevisíveis e emocionais da história da Seleção em Copas do Mundo.