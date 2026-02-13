O jogo estava na prorrogação. O cronômetro marcava 118 minutos, e àquela altura a Argentina vencia o tempo extra da final da Copa do Mundo de 2022 contra a França por 1 a 0 — após 2 a 2 no tempo normal. Foi quando Mbappé, cobrando pênalti, deixou tudo igual. Era o terceiro gol dele na decisão, repetindo um hat-trick (ou triplete) que só acontecera uma vez antes na história das Copas.

Faltando 118 dias para a Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, o Lance! recorda a história dos dois únicos jogadores a marcarem três gols em uma final de Mundial.

Mbappé foi o grande personagem da França daquela final disputada no Lusail, em Doha, no Catar. Acabou apenas eclipsado por Messi, autor de dois e grande responsável pelo título da Argentina. Mas o francês fez de tudo para evitar isso.

Na final, a Argentina abriu 2 a 0, gols de Di María e Messi. Mbappé, que fizera um primeiro tempo discreto, cresceu muito nos 45 minutos finais e marcou dois gols na reta final, um em chute colocado e outro de pênalti.

O jogo foi para a prorrogação, e Messi aproveitou um rebote após chute de Lautaro Martínez para colocar a Argentina novamente na frente. Mas aí, aos 118, Mbappé fez seu terceiro gol, em nova cobrança de pênalti. Os argentinos, como se sabe, acabariam conquistando o título nas penalidades máximas.

Aqueles três gols de Mbappé vieram 56 anos após o, até então, único hat-trick em final de Copa do Mundo. Foi em 1966, na decisão entre Inglaterra e Alemanha Ocidental.

Disputado na Inglaterra, o Mundial daquele ano foi conquistado pelos donos da casa. E muito graças à atuação de Geoff Hurst na decisão. Ele marcou três vezes: o de empate, quando a Alemanha Ocidental vencia por 1 a 0; e os dois na prorrogação. O placar final foi de 4 a 2 para os ingleses, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

Geoff Hurst segura a Taça Jules Rimet; ele foi o primeiro a fazer um hat-trick em final de Copa do Mundo

