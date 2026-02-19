Camisas de seleções que remetem a clubes de futebol não são exatamente uma novidade em Copas do Mundo — que o diga a Alemanha e o Flamengo, em 2014 —, mas antes disso em quatro oportunidades as seleções de fato usaram camisas de clubes em Mundiais. E teve inclusive um caso brasileiro.

Faltando 112 dias para a Copa do Mundo de 2026, a maior de todos os tempos, o Lance! mostra quatro vezes em que o futebol dos clubes esteve em campo em Mundiais de seleções.

A primeira vez que isso aconteceu foi em 1934, na competição disputada na Itália. Em 7 de junho, Áustria e Alemanha se enfrentariam no Stadio Giorgio Ascarelli, em Nápoles, pela disputa do terceiro lugar. Só que as duas seleções alinharam vestindo camisas brancas e calções pretos, e nenhuma se propôs a trocar. O árbitro, então, fez um sorteio e determinou que os austríacos jogassem com outra cor. Sem um uniforme reserve, o time acabou usando fardamento azul, emprestado pelo Napoli.

Em 1950, a Copa do Mundo do Brasil registrou um Suíça x México pela primeira fase do Mundial. Já eliminadas, as duas seleções jogaram nos Eucaliptos, em Porto Alegre. Era 2 de julho, quando suíços e mexicanos entraram em campo de vermelho.

Mais uma vez, nenhuma das seleções apresentou alternativa. O México acabou sendo obrigado a mudar de uniforme, mas sem ter um reserva acabou utilizando camisas do Cruzeiro, de Porto Alegre, que tem listras verticais em azul e branco. Atualmente com 112 anos, o Cruzeiro se mudou e está sediado em Cachoeirinha, na região metropolitana da capital gaúcha.

Oito anos mais tarde, a Argentina enfrentou a Alemanha pela Copa do Mundo da Suécia e jogou… de amarelo! Isso porque o árbitro considerou que o a camisa alviceleste era muito parecida com o branco da Alemanha. Os argentinos acabaram usando uniforme amarelo emprestado pelo IFK Malmö, atualmente na terceira divisão sueca.

Por fim, em 1978 França e Hungria jogaram a terceira partida da primeira fase da Copa do Mundo da Argentina já sem chances de classificação. As duas seleções apareceram de branco, e o árbitro da partida — o brasileiro Arnaldo Cézar Coelho — determinou que os franceses deveriam mudar a camisa. Eles acabaram utilizando o verde e branco do Kimberly, um clube amador de Mar del Plata.

Em 1950, México enfrentou a Suíça com o uniforme do Cruzeiro de Porto Alegre (Foto: Arquivo Cruzeiro-RS)

