Se o gol é o momento máximo de um jogo de futebol, quem teve o privilégio de assistir à Copa do Mundo de 1954 não pôde se queixar. Com 140 gols, o Mundial disputado na Suíça detém até hoje a maior média da história: 5,38 por jogo.

continua após a publicidade

➡️Simule os confrontos e o caminho do Brasil na Copa do Mundo

Faltando 140 dias para a Copa do Mundo de 2026, a maior de todos os tempos, o Lance! conta como a Copa do Mundo de 1954 foi tão produtiva em gols e alcançou uma marca que provavelmente nunca mais será batida.

Foram apenas 26 partidas naquele mundial, exatamente quatro vezes menos do que teremos daqui uns meses, na Copa que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. Mas aquele torneio disputado há mais de 70 anos foi recheado de goleadas: 15 no total.

continua após a publicidade

A mais famosa delas ficou conhecida como a Batalha de Lausanne. O jogo, válido pelas quartas de final do torneio, colocou frente a frente Suíça e Áustria. Naquele 26 de junho, 12 gols foram marcados em uma única partida, que registrou ainda dois hat-tricks. No final, vitória dos visitantes por 7 a 5 e o recorde que se mantém até hoje como a partida com mais gols em uma Copa.

Curiosamente, a mesma Áustria que fizera sete gols na Suíça seria eliminada na partida seguinte após uma goleada acachapante da Alemanha Ocidental por 6 a 1. E a Alemanha acabaria conquistando o primeiro de seus quatro títulos na sequência, ao bater a favorita Hungria por 3 a 2 na decisão.

continua após a publicidade

"Milagre de Berna": final da Copa do Mundo de 1954 teve a Alemanha Ocidental vitoriosa sobre a Hungria (Divulgação/Fifa)

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Relembre outras histórias da Copa do Mundo

➡️ Conheça Walter Winterbottom, técnico de quatro Copas do Mundo

▶️ Bickel e Nilsson jogaram Copas antes e depois da Segunda Guerra

▶️ A história do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo

▶️ Saiba qual seleção africana marcou mais vezes na Copa do Mundo

▶️ Em 1958, Djalma Santos jogou só uma partida, e foi o suficiente

▶️ Curaçao será o menor país a disputar a Copa do Mundo

▶️ Em 1966, o Mundial foi de Eusébio

▶️ Copa do Mundo de 2026 será a maior de todos os tempos