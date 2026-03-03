A expulsão representou a modernização e a padronização das regras disciplinares no futebol.

O sistema de cartões foi introduzido oficialmente na Copa de 1970, mas nenhum vermelho foi aplicado naquela edição.

O primeiro cartão vermelho da história das Copas foi mostrado em 1974 a Carlos Caszely, após falta dura contra Berti Vogts.

As expulsões fazem parte da história das Copas do Mundo desde as primeiras edições, mas nem sempre elas tiveram a forma visual que conhecemos hoje. Durante décadas, quando um jogador cometia falta grave, o árbitro simplesmente comunicava verbalmente sua decisão e determinava a saída de campo. Não havia cartão amarelo, não havia cartão vermelho — apenas a autoridade do juiz e a compreensão, nem sempre pacífica, dos atletas. O Lance! conta para quem foi o primeiro cartão vermelho da história das Copas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O sistema de cartões foi idealizado pelo árbitro inglês Ken Aston após a Copa do Mundo de 1966, em meio a polêmicas envolvendo decisões disciplinares e barreiras linguísticas entre árbitros e jogadores. A proposta era simples: utilizar cores universais — amarelo para advertência e vermelho para expulsão — inspiradas nos semáforos de trânsito. A novidade foi implementada oficialmente na Copa do Mundo FIFA de 1970, no México.

Curiosamente, apesar da introdução do sistema em 1970, nenhum cartão vermelho foi mostrado naquela edição. Assim, o primeiro vermelho físico da história das Copas do Mundo só seria exibido quatro anos depois, em um episódio que se tornaria marco simbólico da era moderna do futebol.

continua após a publicidade

O primeiro cartão vermelho da história das Copas

Quem recebeu o primeiro cartão vermelho

O pioneiro involuntário foi Carlos Caszely, meia-atacante da Seleção Chilena de Futebol.

A expulsão ocorreu em 14 de junho de 1974, durante a Copa do Mundo FIFA de 1974, na partida entre Chile e Seleção Alemã Ocidental de Futebol, válida pela fase de grupos. O confronto terminou com vitória alemã por 1 a 0, mas o resultado ficou em segundo plano diante do fato histórico.

Antes desse momento, já haviam ocorrido expulsões em Copas, como a de Antonio Rattín na edição de 1966, em jogo contra a Inglaterra. No entanto, naquela época, a decisão era apenas verbal, sem qualquer cartão erguido. A situação gerou confusão e protestos, reforçando a necessidade de um sistema mais claro e padronizado.

continua após a publicidade

Por que Caszely foi expulso

O lance que levou à expulsão ocorreu por volta dos 22 minutos do primeiro tempo. Caszely cometeu falta dura em Berti Vogts, defensor da Alemanha Ocidental, em jogada considerada violenta pelo árbitro turco Doğan Babacan.

Sem advertência prévia, o árbitro aplicou cartão vermelho direto. Foi a primeira vez que, em uma Copa do Mundo, um juiz ergueu fisicamente o cartão vermelho diante de jogadores, torcedores e câmeras de televisão.

O gesto tinha valor simbólico. Representava a consolidação definitiva do novo modelo disciplinar da FIFA, agora visual, universal e imediatamente compreensível em qualquer idioma.

Contexto histórico da expulsão

A Copa de 1974 foi a primeira disputada na Alemanha Ocidental e marcou a estreia do novo troféu da FIFA, substituindo a Taça Jules Rimet. O torneio também representava uma fase de modernização do futebol, com maior exposição televisiva e crescente profissionalização.

Dentro desse cenário, a padronização das regras disciplinares era essencial. A expulsão de Caszely, portanto, não foi apenas um lance isolado de jogo. Tornou-se símbolo de uma nova era em que o controle disciplinar passou a ter linguagem visual clara e inequívoca.

Além disso, o episódio teve repercussão especial no Chile. Caszely era um dos principais jogadores da seleção e sua expulsão marcou negativamente a campanha chilena na fase de grupos. A Alemanha Ocidental, por sua vez, seguiria adiante no torneio e acabaria conquistando o título mundial.

O legado do primeiro cartão vermelho

Desde 1974, o cartão vermelho tornou-se elemento central do futebol internacional. A imagem do árbitro erguendo o cartão é hoje um dos símbolos mais reconhecíveis do esporte.

O episódio envolvendo Carlos Caszely abriu caminho para uma era em que a disciplina passou a ser administrada com maior clareza e impacto visual. Ao longo das décadas seguintes, o cartão vermelho ganharia protagonismo em decisões históricas, finais dramáticas e recordes de expulsões relâmpago.

O primeiro vermelho físico da história das Copas do Mundo, mostrado em 1974, permanece como marco institucional do torneio — não apenas por punir uma falta, mas por inaugurar oficialmente a linguagem disciplinar que molda o futebol até hoje.