Faltam 147 dias para a Copa do Mundo: saiba a história do primeiro jogo do Brasil

Nesta quinta-feira, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 — que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá — chega a 147 dias para o início do torneio. Dentro da série especial do Lance!, que revisita momentos marcantes da história dos Mundiais, o destaque de hoje vai para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, ocorrida em 14 de julho de 1930 (ou 14/7), no Uruguai.

Naquele dia, a Seleção Brasileira fez sua primeira partida em uma Copa, enfrentando a Iugoslávia no Estádio Parque Central, em Montevidéu. O jogo terminou com vitória iugoslava por 2 a 1, e o único gol brasileiro foi marcado por Preguinho, atacante do Fluminense, que entrou para a história como o autor do primeiro gol do Brasil em Copas do Mundo.

A viagem da equipe brasileira ao Uruguai também foi marcada por divergências internas. A Associação Paulista de Esportes Atléticos (Apea) exigia colocar um representante na comissão técnica, mas diante da negativa da Confederação Brasileira de Desportos (CBD), decidiu não liberar jogadores paulistas.

O impasse afastou nomes importantes, como o craque Friedenreich. Apenas um paulista, Araken Patuska, foi incluído na delegação — que estava em litígio com o Santos.

A derrota para a Iugoslávia deixou o Brasil em situação complicada no Grupo 2, pois apenas o líder avançava às semifinais. Apesar da goleada por 4 a 0 sobre a Bolívia na sequência, a Seleção acabou eliminada ainda na primeira fase. A Iugoslávia ficou com a vaga e, ao fim do torneio, o Brasil terminou na sexta colocação entre os 13 participantes da Copa do Mundo de 1930.

