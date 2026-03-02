Veja gols de Madureira x Flamengo: Paquetá marca duas vezes

Madureira e Flamengo estão se enfrentando no Maracanã, na noite desta segunda-feira (2), em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Quem avançar enfrentará o Fluminense na grande decisão. Até aqui, o Rubro-Negro vence por 2 a 0, com gols de Lucas Paquetá. Veja abaixo:

Escalação do Flamengo para pegar o Madureira

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Madureira na noite desta segunda-feira (2), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Para o confronto no Maracanã, às 21h (de Brasília), o treinador não contará com Arrascaeta, fora por desgaste físico elevado.

Além do camisa 10, o zagueiro Léo Pereira e os meias Erick Pulgar e Jorginho, além do atacante Bruno Henrique, também não foram relacionados para a partida entre Madureira e Flamengo. O quarteto realizou atividades no Ninho do Urubu nesta segunda.

Sem os titulares, nomes do time sub-20 ganham espaço na lista de relacionados, como Daniel Silva e Luiz Felipe.

O Flamengo está escalado com: Andrew; Emerson Royal, Vitão, Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Carrascal; Paquetá, Cebolinha e Pedro.

A chegada do Flamengo ao Maracanã para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Madureira, na noite desta segunda-feira (2), contou com muita pressão dos torcedores. Nos arredores do estádio, jogadores foram alvos de xingamentos.

