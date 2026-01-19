Treinar uma mesma seleção por duas Copas do Mundo seguidas não é algo muito incomum. Três é mais raro, mas acontece. E ficar à frente de uma mesma equipe por quatro copas consecutivas só não é improvável porque ao menos um técnico já conseguiu esse feito: Walter Winterbottom, o mais longevo treinador da história da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️Simule os confrontos e o caminho do Brasil na Copa do Mundo

Faltando 143 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! conta a história de Winterbottom, que comandou a seleção inglesa por incríveis 16 anos.

Walter Winterbottom foi o primeiro técnico em tempo integral da Inglaterra. Ele assumiu o cargo em 1946 e permaneceu como comandante do time até 1962. Assim, esteve à beira do campo com a seleção de seu país nas Copas do Mundo de 1950, 1954, 1958 e 1962.

continua após a publicidade

Ao ser nomeado técnico da seleção inglesa em 1946, inicialmente ele também acumulou os cargos de treinador das equipes de base e abriu uma série de cursos na federação. Posteriormente, passou a se dedicar apenas à equipe principal.

Winterbottom tinha estilo único. Professor, ele fumava cachimbo e falava com os jogadores usando termos mais afeitos à academia do que ao gramado. Além disso, tinha por hábito apenas treinar os jogadores, e não convocá-los; essa tarefa cabia a um grupo de selecionadores.

continua após a publicidade

O longo período como treinador da seleção inglesa veio mesmo que os resultados não fossem exatamente de destaque. Na Copa do Mundo de 1950, a Inglaterra venceu um único jogo e deixou a competição na primeira fase; em 1954, deixou o Mundial nas quartas ao perder por 4 a 2 para o Uruguai; em 1958, foi eliminada ainda na primeira fase, com três empates e uma derrota; e, finalmente em 1962, despediu-se do comando do time ao ser eliminado pelo Brasil nas quartas, em derrota por 3 a 1.

Os resultados no campo, contudo, nunca ofuscaram o grande trabalho de Winterbottom para o futebol inglês. Tanto foi assim que, ainda em 1962, tornou-se Secretário do Conselho Central de Recreação Física e, em 1978, acabou condecorado com o título de cavaleiro por serviços prestados ao esporte.

Sir Walter Winterbottom comandou a seleção inglesa por 16 anos (Reprodução/ST Helens History this Week)

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Relembre outras histórias da Copa do Mundo

▶️ Bickel e Nilsson jogaram Copas antes e depois da Segunda Guerra

▶️ A história do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo

▶️ Saiba qual seleção africana marcou mais vezes na Copa do Mundo

▶️ Em 1958, Djalma Santos jogou só uma partida, e foi o suficiente

▶️ Curaçao será o menor país a disputar a Copa do Mundo

▶️ Em 1966, o Mundial foi de Eusébio

▶️ Copa do Mundo de 2026 será a maior de todos os tempos