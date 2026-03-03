A 100 dias para a Copa, Cristiano Ronaldo se lesiona e desfalca Al-Nassr

A 100 dias do início da Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo acendeu um sinal de alerta em Portugal. O astro português sofreu uma lesão no tendão do joelho durante a partida do Al-Nassr contra o Al-Fayha, no último sábado (1º), e já iniciou o processo de reabilitação. O clube saudita não divulgou a gravidade do problema nem estabeleceu prazo para retorno, o que gera incerteza sobre sua participação no Mundial.

O camisa 7 deixou o campo aos 37 minutos do segundo tempo, após pedir substituição. Na ocasião, o técnico Jorge Jesus minimizou a situação e atribuiu a saída a um quadro de fadiga muscular. Exames realizados na segunda-feira (2), no entanto, detectaram um problema no tendão do joelho.

– Cristiano Ronaldo sofreu uma lesão no tendão do joelho durante a partida contra o Al-Fayha. O jogador iniciou o processo de reabilitação e sua condição será avaliada diariamente – informou o Al-Nassr em comunicado oficial.

Lesão de Cristiano Ronaldo não é especificada

A preocupação em torno do caso aumenta pelo fato de Cristiano Ronaldo conviver com uma lesão crônica no tendão do joelho esquerdo desde o final da temporada 2013/14. O clube saudita não especificou qual dos joelhos foi afetado, mas, se for o esquerdo, o problema pode ser mais sério do que se imaginava inicialmente.

Desde que chegou à Arábia Saudita, Cristiano raramente enfrentou problemas físicos. Em quase três anos no país, o atacante acumulou apenas 26 dias afastado dos gramados por lesões. Aos 41 anos, ele mantém uma rotina rigorosa de cuidados para seguir atuando em alto nível.

O momento é delicado para o craque português, que tem na Copa do Mundo sua última grande chance de disputar o torneio. Portugal chega ao Mundial com uma das seleções mais fortes de sua história, e a presença de Cristiano é vista como fundamental para as aspirações da equipe.

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

O Al-Nassr briga ponto a ponto pelo título do Campeonato Saudita, com 10 rodadas restantes. Além da disputa nacional, o clube também está envolvido na reta final da Champions League da Ásia, embora a competição esteja atualmente suspensa devido ao conflito no Oriente Médio.

A lesão de Cristiano ocorre em um momento turbulento para o futebol na região. O conflito entre Irã e a aliança liderada por EUA e Israel levou ao adiamento por tempo indeterminado dos torneios continentais, e uma possível escalada da violência também ameaça a continuidade do Campeonato Saudita.

Enquanto isso, o astro português segue em tratamento, e sua recuperação será acompanhada diariamente pela equipe médica do Al-Nassr. A Federação Portuguesa de Futebol também monitora de perto a situação, já que o jogador é peça-chave nos planos do técnico Roberto Martínez para o Mundial.

Cristiano Ronaldo está a 35 gols de alcançar a marca histórica de mil gols na carreira, um dos principais objetivos pessoais do atacante. O prazo para atingir esse feito, no entanto, pode ser adiado caso a lesão exija um período maior de recuperação.

