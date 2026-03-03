O atacante Rodrygo usou as redes sociais nesta quarta-feira (4) para se manifestar pela primeira vez após a confirmação da lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida na derrota do Real Madrid para o Getafe, na última segunda-feira (2). Com a gravidade da contusão, o brasileiro está fora do restante da temporada europeia e também não terá condições físicas de disputar a Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho deste ano.

– Um dos piores dias da minha vida, o quanto eu sempre temi essa lesão… talvez a vida tem sido um pouco cruel comigo ultimamente… não sei se mereço isso, mas, do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas já vivi, que eu também não merecia. Um grande obstáculo surgiu na minha vida, na minha carreira, e que me impede de fazer o que eu mais amo por um certo tempo. Estou fora do restante da temporada com meu clube e fora da Copa do Mundo com meu país, um sonho que todos sabem o quanto significa pra mim – escreveu o jogador.

Lesão de Rodrygo aconteceu em retorno aos gramados

O camisa 11 havia acabado de retornar aos gramados após quase um mês afastado tratando uma tendinite. Ele foi acionado por Arbeloa aos nove minutos do segundo tempo da partida contra o Getafe, no Santiago Bernabéu. Poucos minutos depois de pisar em campo, o atacante caiu na linha lateral com a perna enganchada no gramado, apresentando evidentes gestos de dor. Apesar do desconforto e de ter levado a mão ao joelho direito diversas vezes ao longo do jogo, Rodrygo conseguiu continuar em campo até o apito final.

Rodrygo em ação no clássico entre Atlético de Madrid x Real Madrid (Foto: Fadel Senna/AFP)

Com a confirmação da ruptura do ligamento cruzado anterior, o brasileiro terá que passar por cirurgia na região. O tempo estimado de recuperação varia de nove a 12 meses, o que o tira não apenas da Copa do Mundo, mas também de toda a próxima temporada europeia.

Na mensagem publicada em suas redes sociais, Rodrygo também agradeceu o apoio recebido e projetou seu retorno.

– Obrigado todo mundo pelas orações, mensagens e carinho! Vocês são muito importantes pra mim. Mesmo sendo um momento muito difícil, prometo não parar por aqui, acredito que ainda tenho muitas coisas incríveis pra viver e alegrar a todos que confiam em mim, é só um até breve… Deus continua no controle de tudo – completou.

A lesão de Rodrygo se soma a uma sequência preocupante de casos de ruptura do ligamento cruzado anterior no Real Madrid. Desde agosto de 2023, o clube acumula seis lesões desse tipo no elenco principal, incluindo Courtois, Militão (duas vezes), Alaba, Carvajal e agora o atacante brasileiro.

