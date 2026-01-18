Desde que foi criada, em 1930, a Copa do Mundo ficou sem ser realizada em apenas duas ocasiões: as edições de 1942 e 1946 foram suspensas por causa da Segunda Guerra Mundial. Assim, 12 anos se passaram sem que o maior torneio do futebol mundial acontecesse. Mas isso não impediu que dois atletas, Alfred Bickel e Erik Nilsson, fizessem a ponte entre as Copas de 1938 e de 1950.

Faltando 144 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! conta a história do suíço e do sueco que jogaram o Mundial antes e depois da guerra.

Bickel teve uma carreira longa: atuou profissionalmente por 21 anos, entre 1935 e 1956. Com um detalhe: sempre defendendo o Grasshopper, de Zurique. Atacante, marcou 15 vezes em 71 jogos pela seleção da Suíça.

Ele estreou pela seleção de seu país em 1936, e dois anos depois participou da Copa do Mundo de 1938. Na competição, marcou um dos gols da vitória da Suíça sobre a Alemanha por 4 a 2.

Erik Nilsson era zagueiro. Fez carreira no Malmö e disputou 57 partidas pela seleção da Suécia. Pela equipe nacional, teve grande sucesso: foi medalhista de Ouro nos Jogos de Londres 1948 e de Prata nos Jogos de Helsinque 1952. Além disso, ficou em terceiro lugar na Copa do Mundo de 1950, sendo escolhido pela Fifa para integrar a seleção do torneio.

Bickel e Nilsson entraram para a história como os únicos jogadores a disputar a Copa do Mundo antes e depois da Segunda Guerra. E com uma coincidência: os dois enfrentaram o Brasil no Mundial de 1950, realizado no País. Na primeira fase, Brasil e Suíça empataram por 2 a 2. No quadrangular final, a Seleção aplicou 7 a 1 na Suécia.

Alfred Bickel atuou toda a carreira pelo Grasshopper (Divulgação/Grasshopper)

