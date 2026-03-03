Por meio de sua rede social, Carlo Ancelotti publicou uma mensagem de apoio a Rodrygo, que rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e ficará fora da Copa do Mundo. O treinador da Seleção também trabalhou com o atacante quando defendia o Real Madrid.

A lesão aconteceu na segunda-feira (2), no jogo contra o Getafe, pela La Liga. Sem data definida para realizar a cirurgia de reconstrução e com pós-operatório de pelo menos oito meses, o jogador não terá tempo hábil para se recuperar até o Mundial, em junho.

— Estaremos com você em cada passo do caminho até você voltar. Fique forte, Rodrygo — escreveu Ancelotti.

Carlo Ancelotti, treinador da Seleção, publicou uma mensagem de apoio a Rodrygo após confirmação de lesão (Foto: Reprodução/Instagram)

Incidente no Bernabéu

A lesão ocorreu na última segunda-feira, durante a derrota do Real Madrid para o Getafe, em partida disputada no estádio Santiago Bernabéu. O confronto marcava o retorno de Rodrygo aos gramados, após o brasileiro passar quase um mês afastado tratando uma tendinite. O camisa 11 foi acionado aos nove minutos do segundo tempo, na marca dos 54 minutos globais da partida.

Poucos minutos após pisar no gramado, o atacante caiu na linha lateral com a perna enganchada no campo, apresentando evidentes gestos de dor. Apesar do desconforto e de ter levado a mão ao joelho direito diversas vezes ao longo do jogo, Rodrygo conseguiu continuar em campo até o apito final sem conseguir furar o bloqueio defensivo do Getafe.

Fora da Copa do Mundo

Com a confirmação da lesão, Rodrygo terá que passar por cirurgia na região, o que irá demorar de 9 a 12 meses para cicatrização completa. Sendo assim, o jogador irá perder a Copa do Mundo, que será realizada entre junho e julho deste ano.

O atacante era um dos jogadores de confiança de Carlo Ancelotti, principalmente pelo tempo em que trabalharam juntos no Real Madrid. Para o lugar de Rodrygo, o treinador da Seleção Brasileira pode convocar Matheus Cunha, Neymar ou Antony.

