Após vitória por 8 a 0, Flamengo anuncia demissão do técnico Filipe Luís

O Flamengo anunciou, horas depois da vitória por 8 a 0 diante do Madureira, que o técnico Filipe Luís não faz mais parte do quadro de funcionários do clube. O treinador deixa o Rubro-Negro ao lado de Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico).

continua após a publicidade

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que, a partir desta terça-feira (3), Filipe Luís não seguirá no comando técnico da equipe profissional. Com ele, deixam o clube também Ivan Palanco (auxiliar técnico) e Diogo Linhares (preparador físico). O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico Filipe Luís por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional. Clube de Regatas do Flamengo - publicou o Flamengo.

Filipe Luís é demitido do Flamengo após goleada sobre o Madureira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Flamengo anuncia demissão de Filipe Luís logo após coletiva de imprensa

Logo após o término da vitória por 8 a 0, em que o treinador foi extremamente criticado pelos torcedores, Filipe Luís participou da coletiva de imprensa no Maracanã. Em uma de suas respostas, ele abordou a crobrança dos torcedores e disse que, de certa forma, entende a dor dos torcedores.

continua após a publicidade

- Entendo perfeitamente. Gosto de lembrar sempre que eu usava a camisa do Flamengo quando era pequeno, sou torcedor do Flamengo igual a eles. Quando me coloco no cargo de jogador primeiro, é uma escolha de vida, sabia da pressão que era. Um dos meus melhores amigos no futebol, o Diego Ribas vivia essa cobrança. Eu via de longe e quis viver essa torcida, no bom e no ruim. Como treinador, a partir do momento que quis começar aqui e o clube me abriu as portas, eu sabia de tudo. Sei que o torcedor acreditou em mim, me deu muita confiança, convenceu a diretoria a me deixar no cargo. Eu não tenho esse perfil de dar carrinho, gritar, mas tenho o perfil de respeito pelo escudo - disse o treinador.

Filipe Luís recebeu a notícia após a coletiva de imprensa

O técnico Filipe Luís recebeu a notícia da sua demissão ao término da coletiva de imprensa. Ele foi comunicado pela diretoria por meio de José Boto, diretor de futebol do clube carioca. A reportagem do Lance! apurou que, anteriormente, não existia qualquer comunicado ou possibilidade prévia do desligamento.

continua após a publicidade

Números de Filipe Luís como técnico do Flamengo

Supercampeão como jogador, Filipe Luís também cravou o seu nome na história do clube como treinador. No total, são 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas em 101 jogos.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.