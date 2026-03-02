Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após goleada no Madureira

O Flamengo goleou o Madureira por 8 a 0, na noite desta segunda-feira (2), em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Após a partida, torcedores rubro-negros mandaram recados ao técnico Filipe Luís nas redes sociais.

continua após a publicidade

No Maracanã, os gols do Rubro-Negro, que venceu o primeiro jogo por 3 a 0 (11 a 0 no agregado), foram de Pedro (4x), Paquetá (2x), Samuel Lino e Jean Vianna (contra). No domingo, o time de Filipe Luís disputa a taça com o Fluminense, que eliminou o Vasco.

➡️Veja gols de Madureira x Flamengo: Pedro marca quatro, e Paquetá dois

➡️Torcedores do Botafogo comemoram contratação do Fluminense: 'Deus'

➡️Atitude de Almada enlouquece torcedores do Palmeiras: 'Dá tempo'

Nas redes sociais, a goleada do Flamengo sobre o Madureira se transformou em uma mensagem clara para Filipe Luís: Paquetá deve ser titular do Rubro-Negro. Pelo menos, essa é a mentalidade de muitos torcedores. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Veja comentários após a goleada

Como foi o jogo entre Flamengo e Madureira

O grande nome do primeiro tempo foi Lucas Paquetá. Logo aos quatro minutos, o camisa 20 do Flamengo mandou a bola para o fundo da rede, em jogada de escanteio. Inicialmente, o árbitro marcou falta na jogada, mas voltou atrás após intervenção do VAR. O meia marcou novamente aos 16', após jogada bem trabalhada com Pedro. Desta vez, o bandeirinha indicou impedimento.

Com a vantagem de quatro gols no placar agregado, o Flamengo deu a bola para o Madureira, recuou e buscou jogar no contra-ataque. Foi dessa forma que Paquetá, aos 23', fez o segundo gol, após assistência de Carrascal.

continua após a publicidade

Com um jogador a mais, o Flamengo balançou a rede mais duas vezes na primeira etapa, com Jean Vianna (contra) e Pedro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols de Flamengo ou Madureira! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Flamengo voltou do intervalo com o pé no acelerador. Com menos de quatro minutos, Pedro marcou marcou mais dois gols. E não parou por aí! O camisa 9 voltou a balançar a rede aos 21 minutos. Uma atuação brilhante do atacante, que busca deixar para trás, com um grande desempenho como o desta segunda, um início abaixo na temporada.

Em desvantagem numérica em campo, o Madureira abdicou do jogo e tentou se defender. Diante deste cenário, o técnico Filipe Luís buscou rodar o time e colocou Samuel Lino, Luiz Araújo, Wallace Yan, Luiz Felipe e Daniel Silva, sendo os dois do time de juniores. Lino, já na reta final, marcou o oitavo.