Pênaltis podem decidir jogos, e hoje em dia os principais batedores e os goleiros têm entre suas funções estudar os adversários. Antes de partidas decisivas, analistas de desempenho costumam municiar os atletas com estatísticas. Também há muitas técnicas para tentar converter as cobranças. Mas claro que nem sempre foi assim. Em 1930, na primeira Copa do Mundo, tudo era mais simplório, e o primeiro pênalti foi desperdiçado.

Faltando 110 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! relembra o primeiro pênalti batido da história dos Mundiais, e também o primeiro convertido.

Era 19 de julho de 1930 quando o chileno Carlos Vidal cobrou um pênalti pela primeira vez na Copa do Mundo. A seleção sul-americana enfrentava a França no estádio Centenário, em Montevidéu, pela terceira rodada da competição, em jogo que podia valer a classificação para a próxima fase. Vidal chutou, mas o goleiro Alexis Thépot defendeu. Ainda assim, o Chile venceu por 1 a 0.

Mais tarde, no mesmo Centenário, Argentina e México fizeram o outro jogo da fase. A partida acabou em 6 a 3 para os argentinos — que acabou ficando com a vaga do —, em jogo que foi recheado de penalidades máximas.

A primeira delas também foi defendida pelo goleiro, o mexicano Bonfiglio, mas a segunda, finalmente, foi convertida: pouco antes do intervalo, quando a Argentina já venceu por 3 a 0, o México teve um pênalti a seu favor. Manuel Rosa cobrou e entrou para a história como o primeiro a fazer gol de pênalti em Copa do Mundo.

Detalhe: um pouco antes, Rosa marcara um gol contra, que também foi o primeiro do tipo em jogos de Mundiais.

Há relatos controversos sobre os 6 a 3 da Argentina. A partida teria tido cinco penalidades máximas, e alguns registros apontam que não havia a marca da cal na grande área; assim, os 11 metros teriam sido calculados pela passada do árbitro, o que teria feito com que alguns pênaltis tenham sido cobrados com distâncias diferentes.

Estádio Centenário sediou a maioria dos jogos da Copa do Mundo de 1930 (Reprodução)

