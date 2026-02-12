Faltam 119 dias para a Copa: você sabe quem foi Milorad Arsenijević?
Sérvio disputou a Copa do Mundo de 1930 como jogador, e a de 1950 como técnico
A Copa do Mundo tem mais de uma dezena de exemplos de personagens que disputaram a competição como jogador e técnico. Três deles foram campeões nas duas funções: o brasileiro Mário Jorge Lobo Zagallo, o alemão Franz Beckenbauer e o francês Didier Deschamps. Outros, apenas como jogador, entre os quais o argentino Daniel Passarella e o brasileiro Dunga. Mas a maior parte da lista é formada por atletas que "apenas" tiveram o gosto de participar dos Mundiais. E quem estreou a contagem foi o sérvio Milorad Arsenijević.
Faltando 119 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, o Lance! conta a história do primeiro futebolista a disputar Mundiais dentro e à beira do campo.
Arsenijević nasceu em 1906 em Semêndria, no antigo Reino da Sérvia. Começou no futebol como ponteiro, mas logo descobriu que sua posição era o meio-campo. Naquele setor, estreou pela então seleção da Iugoslávia em 1927 e, no ano seguinte, disputou os Jogos Olímpicos de Amsterdã pelo país.
Em 1930, Arsenijević integrou o grupo da Iugoslávia que disputou a primeira edição da Copa do Mundo, realizada no Uruguai. E estreou justamente contra o Brasil, quando os iugoslavos venceram por 2 a 1.
O meio-campista pendurou a chuteira na seleção de seu país em 1936, mas na década seguinte passou a integrar a comissão técnica. Em 1950, era o treinador principal e comandou a Iugoslávia na Copa do Mundo daquele ano, realizada no Brasil. Mais uma vez, enfrentou a Seleção na primeira fase, mas dessa vez saiu derrotado — 2 a 0 para o Brasil, gols de Ademir e Zizinho. A derrota acabou custando a eliminação da Iugoslávia.
Além da carreira no futebol, Milorad Arsenijević também teve longa carreira acadêmica: fundou o Instituto de Transportes de Belgrado, tornou-se doutor em ciências e lecionou na Faculdade de Engenharia Elétrica e na Faculdade de Transportes. Foi autor de diversos livros didáticos e universitários.
Arsenijević morreu em Belgrado, em 1987, meses antes de completar 81 anos.
