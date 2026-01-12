Recentes talentos como Gavi e Youssoufa Moukoko também se destacaram.

Jogadores como Norman Whiteside e Pelé estrearam antes dos 18 anos.

A Copa do Mundo é palco para jovens talentos estrarem no torneio.

A Copa do Mundo costuma ser o palco da consagração de grandes craques, mas, em alguns casos, também marca o início precoce de carreiras extraordinárias. Ao longo da história do torneio, poucos jogadores tiveram a oportunidade — e a responsabilidade — de estrear no maior evento do futebol mundial ainda na adolescência. O Lance! relembra jogadores mais jovens a estrear em Copas do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essas estreias chamam atenção não apenas pela idade, mas pelo contexto. Jogar uma Copa exige maturidade técnica, física e emocional, algo raro em atletas tão jovens. Mesmo assim, alguns talentos romperam barreiras, entraram em campo antes dos 18 anos e passaram a integrar listas históricas do Mundial.

Este levantamento reúne os jogadores mais jovens a estrear em Copas do Mundo, além de curiosidades sobre jovens campeões e destaques recentes que confirmam a renovação constante do futebol internacional.

continua após a publicidade

➡️ Compre ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Jogadores mais jovens a estrear em Copas do Mundo

Entrar em campo em uma Copa do Mundo antes da maioridade é algo extremamente raro. A lista a seguir reúne os cinco jogadores mais jovens da história a atuar no torneio, considerando idade exata no momento da estreia.

Norman Whiteside (Irlanda do Norte) – 17 anos e 41 dias

Estreou na Copa de 1982 contra a Iugoslávia e segue como o jogador mais jovem a atuar em uma Copa do Mundo.

Samuel Eto'o (Camarões) – cerca de 17 anos e 99 dias

Fez sua estreia em Copas em 1998, contra a Itália, iniciando uma carreira que o levaria ao topo do futebol europeu.

Femi Opabunmi (Nigéria) – 17 anos e 100 dias

Atuou na Copa de 2002 e se tornou um dos mais jovens da história a disputar o torneio.

Salomon Olembé (Camarões) – 17 anos e 184 dias

Estreou na Copa de 1998 contra a Áustria, integrando a geração camaronesa do fim dos anos 1990.

Pelé (Brasil) – 17 anos e 234 dias

Fez sua estreia na Copa de 1958 e rapidamente se transformou no grande nome do Mundial.

Jogadores muito jovens em Mundiais recentes

Com o aumento da exigência física e tática do futebol moderno, tornou-se ainda mais raro ver adolescentes atuando em Copas do Mundo. Mesmo assim, algumas joias recentes conseguiram espaço e protagonismo em idade precoce.

continua após a publicidade

Youssoufa Moukoko (Alemanha) – Estreou na Copa de 2022 com 18 anos recém-completos, sendo um dos mais jovens daquele Mundial. Gavi (Espanha) – Também disputou a Copa de 2022 aos 18 anos, já consolidado como uma das principais promessas do futebol espanhol e do Barcelona.

Esses casos refletem a aposta das seleções em talentos formados cada vez mais cedo em centros de alto rendimento.

Curiosidades sobre jovens campeões e recordes em Copas

Além das estreias precoces, algumas marcas envolvendo jogadores jovens se tornaram históricas no Mundial.

Pelé é o jogador mais jovem a marcar um gol em Copas do Mundo e também o mais jovem campeão mundial, ambos feitos alcançados aos 17 anos, em 1958. Ronaldo Fenômeno integrou o elenco campeão mundial em 1994 com apenas 17 anos, embora não tenha entrado em campo naquela edição. Kylian Mbappé conquistou a Copa do Mundo em 2018 com 19 anos e se tornou o jogador mais jovem a marcar em uma final desde Pelé.

Esses exemplos mostram que, mesmo em um torneio de extrema pressão, o talento precoce pode encontrar espaço e deixar marcas duradouras na história da Copa do Mundo.