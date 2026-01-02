Faltam 160 dias para a Copa: Curaçao será o menor país a disputá-la
País de 160 mil habitantes é dirigido por experiente treinador holandês
- Matéria
- Mais Notícias
Estreante em Copas do Mundo, Curaçao vai para o Mundial deste ano levando consigo também um dado curioso — e que demonstra que o futebol realmente é um esporte para todo mundo: com menos de 160 mil habitantes, é o menor país da história a disputar a competição.
Relacionadas
➡️Veja como estão os preparativos para a Copa do Mundo de 2026
Faltando 160 dias para iniciar a maior Copa do Mundo de todos os tempos, o Lance! mostra algumas curiosidades sobre Curaçao, que desde já se apresenta como uma das nações com potencial para ser o tradicional "segundo país" de quem adora torcer no Mundial.
Localizada ao sul do mar do Caribe, Curaçao integra o Reino dos Países Baixos, mas é um país autônomo. A ilha não tem um campeonato profissional de futebol, muito por causa do tamanho: o território de 444 quilômetros quadrados é menor do que o de Brasília, e a população, de cerca de 160 mil habitantes, é equivalente ao do bairro de Copacabana, no Rio.
A seleção é treinada pelo experiente técnico holandês Dick Advocaat, que tem no vasto currículo o comando da própria Holanda na Copa do Mundo de 1994. E boa parte do time nasceu no país europeu.
Nas Eliminatórias, Curaçao chegou como zebra, enquanto a Jamaica era a grande favorita para conquistar uma vaga direta para a Copa do Mundo. Mas, empurrada pela torcida, que lotou o Estádio Ergilio Hato nos dias de jogos, a seleção garantiu sua vaga no Mundial de 2026, como uma campanha que registrou uma invencibilidade de dez jogos.
➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba
Além de Eusébio: relembre outras histórias da Copa do Mundo
▶️ Em 1966, o Mundial foi de Eusébio
▶️ Copa do Mundo de 2026 será a maior de todos os tempos
▶️ Na Copa do Mundo de 2022, a consagração de Messi
▶️ Faltam 173 dias para a Copa: conheça os Mundiais com mais gols
▶️ Conheça a história do cartão vermelho
▶️ Copa do Mundo em mais de um país dá sorte ao Brasil
▶️ Em 2014, Van Persie deu um peixinho que entrou para a história
▶️ Todos os gols de Klose, o maior artilheiro da história das Copas
▶️ Em 1998, Zidane levou a França ao 1º título
▶️ Holanda espantou o Mundo na Copa de 1974
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias