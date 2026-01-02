Estreante em Copas do Mundo, Curaçao vai para o Mundial deste ano levando consigo também um dado curioso — e que demonstra que o futebol realmente é um esporte para todo mundo: com menos de 160 mil habitantes, é o menor país da história a disputar a competição.

Faltando 160 dias para iniciar a maior Copa do Mundo de todos os tempos, o Lance! mostra algumas curiosidades sobre Curaçao, que desde já se apresenta como uma das nações com potencial para ser o tradicional "segundo país" de quem adora torcer no Mundial.

Localizada ao sul do mar do Caribe, Curaçao integra o Reino dos Países Baixos, mas é um país autônomo. A ilha não tem um campeonato profissional de futebol, muito por causa do tamanho: o território de 444 quilômetros quadrados é menor do que o de Brasília, e a população, de cerca de 160 mil habitantes, é equivalente ao do bairro de Copacabana, no Rio.

A seleção é treinada pelo experiente técnico holandês Dick Advocaat, que tem no vasto currículo o comando da própria Holanda na Copa do Mundo de 1994. E boa parte do time nasceu no país europeu.

Nas Eliminatórias, Curaçao chegou como zebra, enquanto a Jamaica era a grande favorita para conquistar uma vaga direta para a Copa do Mundo. Mas, empurrada pela torcida, que lotou o Estádio Ergilio Hato nos dias de jogos, a seleção garantiu sua vaga no Mundial de 2026, como uma campanha que registrou uma invencibilidade de dez jogos.

Curaçao se manteve invicto em dez jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo (Divulgação/Fifa)

