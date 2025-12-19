Com 172 gols marcados, a Copa do Mundo do Catar, em 2022, bateu o recorde de gols na história dos Mundiais. A marca deverá ser batida novamente no próximo ano, já que a competição terá 40 jogos a mais do que a última edição. Mas esse crescimento no número de gols é também enganoso: ao longo das décadas, a Copa do Mundo viu encolher sua média de gols, e não aumentar.

Faltam 173 dias para a Copa do Mundo de 2026, e até o início do maior Mundial de todos os tempos o Lance! apresenta curiosidades da mais importante competição de futebol do planeta.

Até aqui, a Copa com melhor desempenho ofensivo foi a de 1954, quando 140 gols foram marcados em 26 partidas. Isso representou uma média de incríveis 5,38 gols por jogo, precisamente o dobro dos 2,69 registrados no Catar, que em números absolutos foi a Copa do Mundo em que as redes balançaram mais vezes.

Não por acaso, as seis melhores médias de gols foram registradas nas seis primeiras edições das Copas do Mundo. Elas foram também as únicas que superaram a barreira de três por partida

Brasil x Alemanha teve oito dos 171 gols da Copa do Mundo de 2014 (Foto: Fabrice Coffrini/AFP)

Maiores médias de gols da Copa do Mundo

1 . 1954: 5,38 gols/jogo 2 . 1938: 4,67 gols/jogo 3 . 1934: 4,12 gols/jogo 4 . 1950: 4,00 gols/jogo 5 . 1930: 3,89 gols/jogo 6 . 1958: 3,60 gols/jogo 7 . 1970: 2,97 gols/jogo 8 . 1982: 2,81 gols/jogo

