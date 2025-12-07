Faltam 185 dias para a Copa: em 1998, Zidane levou a França ao 1º título

Zinedine Zidane é um dos maiores jogadores da França de todos os tempos. E um dos maiores carrascos do Brasil em Copas do Mundo: em 1998, o meia francês foi o grande responsável pelo primeiro título do país no Mundial, marcando dois gols de cabeça na final; oito anos depois, Zidane foi o melhor em campo no jogo que marcou a eliminação da Seleção Brasileira na Copa da Alemanha.

continua após a publicidade

➡️Brasil fará três jogos à noite na 1ª fase da Copa; confira tabela completa

Faltando 185 dias para o início da Copa do Mundo de 2026, o Lance! relembra a histórica participação de Zidane na Copa de 1998, realizada justamente na França.

À época com 26 anos, Zidane já era o diferencial técnico da seleção francesa — seria ainda maior nos anos que se seguiram. Mas ele teve uma Copa do Mundo um tanto atabalhoada: expulso no segundo jogo após dar uma pancada em um jogador saudita, o meia acabou suspenso por dois jogos. Assim, ficou de fora do jogo derradeiro da fase e da partida pelas oitavas de final, quando a França só conseguiu superar o Paraguai na prorrogação.

continua após a publicidade

Zidane voltou naturalmente ao time nas quartas, quando a França superou a Itália nos pênaltis. Também teve participação importante na semifinal, na vitória por 2 a 1 sobre a Croácia, sensação daquela Copa.

Zidane foi o nome da final da Copa

Mas foi na final diante do Brasil, então o atual campeão do mundo e com um time considerado melhor, que Zidane fez a partida de sua vida.

O meia marcou dois gols de cabeça na vitória por 3 a 0 (Petit anotou o terceiro), saiu de campo ovacionado e mudou para sempre de patamar, entrando para a história do futebol mundial.

continua após a publicidade

— Me tornei o jogador que marcou a história do futebol francês. Minha vida mudou com aquele jogo. As pessoas mudaram comigo, eu sentia isso toda vez que conhecia alguém — declarou Zidane 20 anos depois, em entrevista ao jornal francês "L'Équipe".

Zidane cabeceia para marcar um dos gols da França na final com o Brasil(Foto: Thomas Coex/AFP)

Relembre outras histórias da Copa do Mundo

▶️ Holanda espantou o Mundo na Copa de 1974

▶️ Em 1930, no Uruguai, nascia um Monumento ao Futebol

▶️ Na Copa de1966, frustração e fim de uma era

▶️ Relembre briga na Seleção Brasileira no Mundial de 74

▶️ A curiosa lenda do clorofórmio no Mundial de 1930

▶️ Contagem regressiva para a Copa 2026 tem Cristiano Ronaldo

▶️ Contagem regressiva relembra herói improvável em 2014

▶️ Argentina é a bola da vez na contagem regressiva

▶️ Contagem regressiva tem Maracanazo como destaque