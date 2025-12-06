Faltam 186 dias para a Copa: Holanda espantou o Mundo em 1974

A Holanda é apontada por muitos como "o melhor país que nunca conseguiu ganhar uma Copa do Mundo". E a principal razão disso é a lendária seleção de 1974, comandada em campo por Johan Cruyff e fora dele pelo técnico Rinus Michels. Aquele time perdeu a decisão para a Alemanha Ocidental, mas marcou o futebol mundial. Depois, os holandeses chegaram mais duas vezes à final do Mundial. Em ambos, ficaram no quase.

Faltando 186 dias para o início da Copa do Mundo de 2006, o Lance! relembra a história da Holanda nos Mundiais.

O time de 1974 é o que tem um espaço especial na história do futebol. Apelidada de Laranja Mecânica, a seleção da Holanda espantou o mundo com o que ficou conhecido como "futebol total".

O conceito foi estabelecido por Rinus Michels, que considerava que cada movimento, de cada jogador, era determinante para o sucesso numa partida. Cruyff contou em livro que se ele estava tentando marcar um jogador destro, por exemplo, um outro jogador da Holanda aparecia correndo para garantir que o adversário não passasse com a perna esquerda — ao mesmo tempo que um terceiro jogador holandês se aproximava para ocupar o espaço deixado em aberto.

A mesma lógica se aplicava ao ataque quando a Holanda tinha a bola. Cruyff aparecia por todos os setores, e quando ele mudava de posição algum companheiro aparecia para ocupar imediatamente o espaço que ficara em aberto.

Foi assim que aquele time logo ganhou o apelido de Carrossel Holandês. E os resultados em campo só reforçaram isso. Na primeira fase, a Holanda venceu o Uruguai (2 a 0), empatou com a Suécia (0 a 0) e goleou a Bulgária (4 a 1). Na segunda, o time atropelou a Argentina (4 a 0) e bateu a Alemanha Oriental (2 a 0) e o Brasil (2 a 0). A única derrota veio justamente na final, quando os holandeses foram superados pela Alemanha Ocidental por 2 a 1.

Holanda também foi vice nas Copas de 1978 e 2010

Quatro anos depois daquela histórica Copa do Mundo de 1974, a Holanda voltaria a fazer um bom Mundial. O time chegou novamente à final, dessa vez sendo superada pela Argentina por 3 a 1.

A última vez em que chegou a uma decisão de Copa foi em 2010. Na ocasião, a Holanda empatou por 0 a 0 no tempo normal, mas acabou superada na prorrogação por 1 a 0.

